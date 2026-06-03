Укрпочта выпустила марку к юбилею «Антонова» (фото) Сегодня 14:12

Новая марка Укрпочты к юбилею АО "Антонов"

Укрпочта презентовала почтовую марку и почтовый блок «80 років АТ «Антонов». Конструкторська сила України" — к юбилею украинского государственного авиационного предприятия, где спроектировали легендарные Ан-225 «Мрія» и Ан-124 «Руслан».

Об этом говорится в сообщении руководителя компании Игоря Смелянского.

Что известно о марке

Автором иллюстраций стал украинский художник Андрей Ермоленко. Для художественной открытки он создал сюжет-мечту миллионов украинцев: мирное небо, в котором Ан-225 снова летит над родными полями и цветущими садами.

Другие характеристики:

формат марки — 52×37,5 мм;

формат листа — 166×102 мм;

номинал марки — F, соответствующий тарифу на пересылку внутреннего регистрируемого (рекомендованного) письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовой карты;

формат блока — 86×68 мм;

номинал марки — Р (доплатная марка, соответствующая денежному эквиваленту $6.00 США);

тираж марки — 400 000 экз., блока — 4200 экз., КПД — 15 000 экз., открытки — 15 000 экз., папки — 350 экз.

Где можно купить

Купить новый почтовый выпуск «80 років АТ „Антонов“. Конструкторська сила України» можно в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах и онлайн в Укрпочта.Маркет

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