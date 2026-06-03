Укрпочта выпустила марку к юбилею «Антонова» (фото)
Что известно о марке
- формат марки — 52×37,5 мм;
- формат листа — 166×102 мм;
- номинал марки — F, соответствующий тарифу на пересылку внутреннего регистрируемого (рекомендованного) письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовой карты;
- формат блока — 86×68 мм;
- номинал марки — Р (доплатная марка, соответствующая денежному эквиваленту $6.00 США);
- тираж марки — 400 000 экз., блока — 4200 экз., КПД — 15 000 экз., открытки — 15 000 экз., папки — 350 экз.
Где можно купить
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