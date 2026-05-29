Укрпочта выпустила марку к 250-летию независимости США (фото)
28
Укрпочта представила новую почтовую марку «До 250-річчя незалежності США. Freedom 250» с графическим изображением числа 250, обернутого флагами США и Украины. Церемонии специального погашения нового выпуска одновременно прошли в Киеве, Вашингтоне и Бостоне.
Одной из ключевых локаций презентации стал Бостон, где проходит Boston 2026 World Expo — одна из крупнеших филателистических выставок мира. Дополнительный символизм произошла история самого города, где в 1773 году состоялось Бостонское чаепитие — одно из ключевых событий на пути к независимости США.
Во время визита в Бостон генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский также провел первую личную встречу с Генералом-почтмейстером Почты США Дэвидом Стайнером после его назначения. CEO компании представил ему марку «До 250-річчя незалежності США. Freedom 250» как символ партнерства между украинской и американской почтовыми службами.
В столице США церемония специального погашения прошла в Посольстве Украины в США. В нем приняли участие Посол Украины в США Ольга Стефанишина, генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, директор Национального почтового музея Смитсоновского института США Эллиот Грубер, секретарь округа Колумбия Кимберли Бассетт, а также представители Государственного департамента США.
«Уверен, что эта марка вскоре попадет к дипломатам, конгрессменам и, надеюсь, поможет еще раз напомнить, что Украина должна оставаться в повестке дня в США, как и поддержка нашей страны», — отметил Смелянский.