0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрпочта выпустила марку к 250-летию независимости США (фото)

28
Презентация марки прошла в Бостоне, Вашингтоне и Киеве
Презентация марки прошла в Бостоне, Вашингтоне и Киеве, www.ukrposhta.ua
Укрпочта представила новую почтовую марку «До 250-річчя незалежності США. Freedom 250» с графическим изображением числа 250, обернутого флагами США и Украины. Церемонии специального погашения нового выпуска одновременно прошли в Киеве, Вашингтоне и Бостоне.
Об этом сообщила пресс-служба компании.

Презентация марки

Одной из ключевых локаций презентации стал Бостон, где проходит Boston 2026 World Expo — одна из крупнеших филателистических выставок мира. Дополнительный символизм произошла история самого города, где в 1773 году состоялось Бостонское чаепитие — одно из ключевых событий на пути к независимости США.
Во время визита в Бостон генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский также провел первую личную встречу с Генералом-почтмейстером Почты США Дэвидом Стайнером после его назначения. CEO компании представил ему марку «До 250-річчя незалежності США. Freedom 250» как символ партнерства между украинской и американской почтовыми службами.
Во время спецпогашения десятки человек стояли в очереди до двух часов, чтобы приобрести украинский почтовый выпуск
Во время спецпогашения десятки человек стояли в очереди до двух часов, чтобы приобрести украинский почтовый выпуск, www.ukrposhta.ua
В столице США церемония специального погашения прошла в Посольстве Украины в США. В нем приняли участие Посол Украины в США Ольга Стефанишина, генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, директор Национального почтового музея Смитсоновского института США Эллиот Грубер, секретарь округа Колумбия Кимберли Бассетт, а также представители Государственного департамента США.
«Уверен, что эта марка вскоре попадет к дипломатам, конгрессменам и, надеюсь, поможет еще раз напомнить, что Украина должна оставаться в повестке дня в США, как и поддержка нашей страны», — отметил Смелянский.
Место для вашей рекламы

Дизайн марки

Автор дизайна почтовой марки «До 250-річчя незалежності США. Freedom 250» и конверт «Первый день» — украинский художник Никита Титов.
В основу почтового дизайна легли два символа свободы — простреленное знамя Украины как знак борьбы и стойкости и факел Статуи Свободы — один из самых известных символов американской демократии.
Автор дизайна — украинский художник Никита Титов.
Автор дизайна — украинский художник Никита Титов., www.ukrposhta.ua
Тираж почтовой марки составляет 80 000 экземпляров, конверта — 15 000. Номинал — А.
Приобрести почтовый выпуск можно в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах и онлайн в Укрпочта.Маркет.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Укрпочта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems