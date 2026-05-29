Укрпочта выпустила марку к 250-летию независимости США (фото) Сегодня 11:45

Презентация марки прошла в Бостоне, Вашингтоне и Киеве, www.ukrposhta.ua

Укрпочта представила новую почтовую марку «До 250-річчя незалежності США. Freedom 250» с графическим изображением числа 250, обернутого флагами США и Украины. Церемонии специального погашения нового выпуска одновременно прошли в Киеве, Вашингтоне и Бостоне.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Презентация марки

Одной из ключевых локаций презентации стал Бостон, где проходит Boston 2026 World Expo — одна из крупнеших филателистических выставок мира. Дополнительный символизм произошла история самого города, где в 1773 году состоялось Бостонское чаепитие — одно из ключевых событий на пути к независимости США.

Во время визита в Бостон генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский также провел первую личную встречу с Генералом-почтмейстером Почты США Дэвидом Стайнером после его назначения. CEO компании представил ему марку «До 250-річчя незалежності США. Freedom 250» как символ партнерства между украинской и американской почтовыми службами.

Во время спецпогашения десятки человек стояли в очереди до двух часов, чтобы приобрести украинский почтовый выпуск, www.ukrposhta.ua

В столице США церемония специального погашения прошла в Посольстве Украины в США. В нем приняли участие Посол Украины в США Ольга Стефанишина, генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, директор Национального почтового музея Смитсоновского института США Эллиот Грубер, секретарь округа Колумбия Кимберли Бассетт, а также представители Государственного департамента США.

«Уверен, что эта марка вскоре попадет к дипломатам, конгрессменам и, надеюсь, поможет еще раз напомнить, что Украина должна оставаться в повестке дня в США, как и поддержка нашей страны», — отметил Смелянский.

Дизайн марки

Автор дизайна почтовой марки «До 250-річчя незалежності США. Freedom 250» и конверт «Первый день» — украинский художник Никита Титов.

В основу почтового дизайна легли два символа свободы — простреленное знамя Украины как знак борьбы и стойкости и факел Статуи Свободы — один из самых известных символов американской демократии.

Тираж почтовой марки составляет 80 000 экземпляров, конверта — 15 000. Номинал — А.

Приобрести почтовый выпуск можно в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах и онлайн в Укрпочта.Маркет.

