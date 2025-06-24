Укрпочта выпускает марку «Мелитополь — это Украина!» Сегодня 16:25 — Личные финансы

Укрпочта выпускает марку «Мелитополь — это Украина!»

Укрпочта выпустит новую почтовую марку, посвященную временно оккупированному Мелитополю в Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Марка «Мелитополь — это Украина!» станет действительной для оплаты почтовых услуг во всех отделениях связи со дня введения в обращение 26 июня 2025 года.

В Укрпочте напоминают, что Мелитополь хорошо известен как «черешневая столица» Украины. Несмотря на временную оккупацию, город остается в сердцах украинцев. Новый почтовый выпуск — символ несокрушимости, веры и ожидания возвращения Мелитополя в свободную Украину.

Что изображено на марке

На марке изображена спелая мелитопольская черешня и известный енот из зоопарка Херсона.

Фото: Укрпочта

Автор дизайна — художница Наталья Кохаль.

Детали выпуска:

Тираж: 900 тысяч экземпляров.

Количество марок в листе: 6 (3×2).

Фото: Укрпочта

Напомним, в мае «Укрпочта» выпустила марку в честь сбития Су-30 морскими дронами MAGURA. На марке изображена крылатая богиня Магура. В славянской мифологии Магура — вдохновляющая на борьбу покровительница воинов, оберегающая в бою и дающая уверенность в победе.

Укрпочта выпустила почтовую марку «Города Героев. Волноваха», посвященную небольшому городу Донецкой области, который был важным железнодорожным узлом на линиях Мариуполь-Донецк и Мариуполь-Запорожье. На почтовой марке «Города Героев. Волноваха» изображен паровоз, который мчится сквозь бескрайние поля подсолнечников, оставляя за собой горящий город. Тираж марки составляет 840 000 экземпляров, номинал — U (соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовой карты).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.