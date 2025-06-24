Укрпочта выпускает марку «Мелитополь — это Украина!» — Finance.ua
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Укрпочта выпускает марку «Мелитополь — это Украина!»

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Укрпочта выпускает марку «Мелитополь — это Украина!»
Укрпочта выпускает марку «Мелитополь — это Украина!»
Укрпочта выпустит новую почтовую марку, посвященную временно оккупированному Мелитополю в Запорожской области.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Марка «Мелитополь — это Украина!» станет действительной для оплаты почтовых услуг во всех отделениях связи со дня введения в обращение 26 июня 2025 года.
В Укрпочте напоминают, что Мелитополь хорошо известен как «черешневая столица» Украины. Несмотря на временную оккупацию, город остается в сердцах украинцев. Новый почтовый выпуск — символ несокрушимости, веры и ожидания возвращения Мелитополя в свободную Украину.

Что изображено на марке

На марке изображена спелая мелитопольская черешня и известный енот из зоопарка Херсона.
Фото: Укрпочта
Фото: Укрпочта
Автор дизайна — художница Наталья Кохаль.

Детали выпуска:

  • Тираж: 900 тысяч экземпляров.
  • Количество марок в листе: 6 (3×2).
Фото: Укрпочта
Фото: Укрпочта
Напомним, в мае «Укрпочта» выпустила марку в честь сбития Су-30 морскими дронами MAGURA. На марке изображена крылатая богиня Магура. В славянской мифологии Магура — вдохновляющая на борьбу покровительница воинов, оберегающая в бою и дающая уверенность в победе.
Укрпочта выпустила почтовую марку «Города Героев. Волноваха», посвященную небольшому городу Донецкой области, который был важным железнодорожным узлом на линиях Мариуполь-Донецк и Мариуполь-Запорожье. На почтовой марке «Города Героев. Волноваха» изображен паровоз, который мчится сквозь бескрайние поля подсолнечников, оставляя за собой горящий город. Тираж марки составляет 840 000 экземпляров, номинал — U (соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовой карты).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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