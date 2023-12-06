«Укрпочта» вводит в обращение благотворительную почтовую марку — Finance.ua

«Укрпочта» вводит в обращение благотворительную почтовую марку Сегодня 12:40

«Укрпочта» вводит в обращение благотворительную почтовую марку, Фото: "Укрпошта"

Украина впервые отмечает День святого Николая 6 декабря. По этому поводу «Укрпочта» представила благотворительную почтовую марку «Подарки Святого Николая».

Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».

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Погашение специальным штемпелем «Первый день» проходит в Киеве на правом и левом берегах города: на главпочтамте, который находится на Майдане Незалежности, и на Левобережном почтамте. Спецпогашение происходит во всех регионах Украины. В то же время штемпели временно оккупированных территорий АР Крым и Севастополя будут работать на Киевском главпочтамте; штемпель Луганской области прикреплен к городу Доброполье (Донецкая область).

По сообщению пресс-службы, тираж почтовой марки составляет 600 тысяч экземпляров. Марка с номиналом М стоит 18 грн и соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма массой до 250 г в пределах Украины. К этой стоимости добавляется +5,00 грн в качестве благотворительной составляющей. Цена марочного листа — 115 грн.

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Также к почтовой марке «Укрпочта» выпустила конверт «Первый день» и художественную карточку.

Средства, вырученные от продажи почтовой марки, будут направлены на поддержку ВСУ. Приобрести марку можно с сегодняшнего дня, в отделениях «Укрпочты» по всей стране, а также в официальном онлайн-магазине «Укрпочты»

Что изображено на почтовой марке «Подарки Святого Николая»

На почтовом выпуске «Подарки Святого Николая» в исполнении известного украинского художника-иллюстратора Константина Лавро объединены два важных для украинца праздника. Автор не только сохранил традиционный образ святого Николая как доброго дедушки-волшебника, но и удачно воспроизвел его, добавив актуальные детали. Теперь Николай не летит в санях по небу, а едет на казацком коне. На его плечах — камуфляжный мешок, заполненный военной техникой, такой как самолеты, танки и ракеты, чрезвычайно важные для украинской армии для достижения Победы.

На почтовой марке символично воспроизведена победа над врагом: под копытами лошади лежит растоптанный символ россии — двуглавый орел, которого Николай пронзает палкой, словно копьем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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