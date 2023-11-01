Укрпочта выпустила марки, посвященные работникам Укрзализныци — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрпочта выпустила марки, посвященные работникам Укрзализныци

Личные финансы
33
Укрпочта выпустила марки, посвященные работникам Укрзализныци
Укрпочта выпустила марки, посвященные работникам Укрзализныци
«Укрпочта» начинает выпуск марки в серии «Героические профессии», посвященной работникам Укрзализныци.
Об этом сообщил директор компании Игорь Смелянский в Телеграме.
«Сегодня мы запускаем марку в серии „Героические профессии“, посвященную нашим инфраструктурным собратьям — работникам Укрзализныци. Нужно отдать должное и поблагодарить тех, кто под обстрелами эвакуировал миллионы людей, доставил миллионы тонн грузов, в том числе тех, которые помогают защищать свободную Украину», — сообщил Смелянский.
Изображение: «Укрпочта»
Изображение: «Укрпочта»
Как сообщил глава Укрпочты, марка запускается на многих вокзалах Украины.
Смелянский добавил, что купить марку, открытку и конверт можно в отделениях Укрпочты и онлайн.
В набор входит:
  • Почтовый блок «Героические профессии. Железные люди».
  • Карта «Херсон-Львов. Железных не остановить!
Стоимость почтового набора — 118,84 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.