Укрпочта выпустила марки, посвященные работникам Укрзализныци — Finance.ua

Укрпочта выпустила марки, посвященные работникам Укрзализныци
«Укрпочта» начинает выпуск марки в серии «Героические профессии», посвященной работникам Укрзализныци.
Об этом сообщил директор компании Игорь Смелянский в Телеграме.
«Сегодня мы запускаем марку в серии „Героические профессии“, посвященную нашим инфраструктурным собратьям — работникам Укрзализныци. Нужно отдать должное и поблагодарить тех, кто под обстрелами эвакуировал миллионы людей, доставил миллионы тонн грузов, в том числе тех, которые помогают защищать свободную Украину», — сообщил Смелянский.
Как сообщил глава Укрпочты, марка запускается на многих вокзалах Украины.
Смелянский добавил, что купить марку, открытку и конверт можно в отделениях Укрпочты и онлайн.
В набор входит:
- Почтовый блок «Героические профессии. Железные люди».
- Карта «Херсон-Львов. Железных не остановить!
Стоимость почтового набора — 118,84 грн.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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