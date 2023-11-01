Укрпочта выпустила марки, посвященные работникам Укрзализныци — Finance.ua

Укрпочта выпустила марки, посвященные работникам Укрзализныци Сегодня 13:33 — Личные финансы

Укрпочта выпустила марки, посвященные работникам Укрзализныци

«Укрпочта» начинает выпуск марки в серии «Героические профессии», посвященной работникам Укрзализныци.

Об этом сообщил директор компании Игорь Смелянский в Телеграме.

«Сегодня мы запускаем марку в серии „Героические профессии“, посвященную нашим инфраструктурным собратьям — работникам Укрзализныци. Нужно отдать должное и поблагодарить тех, кто под обстрелами эвакуировал миллионы людей, доставил миллионы тонн грузов, в том числе тех, которые помогают защищать свободную Украину», — сообщил Смелянский.

Изображение: «Укрпочта»

Как сообщил глава Укрпочты, марка запускается на многих вокзалах Украины.

Смелянский добавил, что купить марку, открытку и конверт можно в отделениях Укрпочты и онлайн.

В набор входит:

Почтовый блок «Героические профессии. Железные люди».

Карта «Херсон-Львов. Железных не остановить!

Стоимость почтового набора — 118,84 грн.

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