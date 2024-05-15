«Укрпочта» впервые продала на аукционе забытые посылки украинцев: сколько заработала — Finance.ua

«Укрпочта» впервые продала на аукционе забытые посылки украинцев: сколько заработала
На первом аукционе по продаже забытых посылок «Укпочта» продала 4 паллета с ними за 120 тыс. грн. При этом стартовая стоимость каждого составляла 1,2 тыс. грн.
Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский. По его словам, в каждом паллете было по 100 посылок, а на первый аукцион пришло 56 участников.
«Победители уплатили 120 тысяч гривен за 4 паллета по 100 посылок. И это при стартовой цене 1200 за паллету или 4800 за 4», — говорится в сообщении.
При этом он отметил, что в «Укрпочте» накопились тысячи посылок, которые клиенты не получили более 6 месяцев. Причины этого, по его словам, разные:
- рекламные посылки;
- у кого-то резко изменились обстоятельства, в результате которых люди не смогли получить свое отправление;
- «иногда возврат дороже отказа»
и т. д.
«Мы понесли расходы на все эти доставки. Какие теперь имеем возможность компенсировать», — объяснил Смелянский.
Как отличить продажу «Укрпочты» от мошенников
В то же время, он признал, что существует вероятность, что аферисты могут продавать какие-то вещи, маскируясь под «Укрпочту». Отличить же реальные аукционы от мошеннических, по его словам, просто:
- «Укрпочта» проводит свои аукционы исключительно на площадке Прозоро. Продажи;
- компания не продает индивидуальные посылки — только паллеты.
В целом, отметил Смелянский, продажа ненужных посылок не является изобретением «Укрпочты». Это мировая практика, а объем рынка перепродаж таких посылок составляет 644 млрд долларов.
«Стоимость возвращенных или незабранных посылок e-commerce в мире превысила 220 миллиардов долларов в 2023 году или где-то 16% от объема продаж. Лидеры рынка начинают с ней бороться. Один из путей — это продажа таких товаров, чтобы они не оказывались на мусорных свалках. Объем. этого бизнеса перепродажи — 644 миллиарда долларов», — резюмировал он.
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