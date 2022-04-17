Укрпочта возобновляет работу по всей Черниговской области — Finance.ua

Укрпочта возобновляет работу по всей Черниговской области

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Укрпочта возобновляет работу по всей Черниговской области.

Об этом говорится в сообщении директора Черниговской дирекции «Укрпочты» Елены Дорошенко.

Укрпочта с 18.04.2022 возобновляет работу по отправке и выдаче почтовых отправлений по всей Черниговской области.

Возможны проблемы с интернетом в некоторых отделениях почтовой связи.

В г. Чернигов работают следующие отделения: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035.

Справка Finance.ua:

Напомним, Укрпочта доставит «посылки из дома» с 70% скидкой украинцам, которые эвакуировались в соседние страны.

Как оформить отправку

Оформить отправку можно как в отделении Укрпочты, так и онлайн в личном кабинете или в мобильном приложении Укрпочты. Для этого нужно указать вид отправления — международная посылка, и страну адресации — Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию или Молдову. Также нужно заполнить таможенную декларацию.

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