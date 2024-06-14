«Укрпочта» устанавливает контейнерные отделения (фото) — Finance.ua

«Укрпочта» устанавливает контейнерные отделения (фото) Сегодня 16:48

«Укрпочта» устанавливает контейнерные отделения (фото)

«Укрпочта» установила первое отделение контейнерного типа в Харьковской области.

Об этом сообщил руководитель «Укрпочты» Игорь Смилянский.

Как сообщил Смилянский, пилотное контейнерное отделение расположено тоже в Харьковской области, но точную локацию не назвал из соображений безопасности.

По его информации, это пилотное отделение, установленное на замену уничтоженных в результате войны.

«Это „быстрое“ отделение на Харьковщине уже выполняет свою роль, но мы хотим еще обкатать все плюсы и минусы, чтобы уже выйти на массовое внедрение, потому что, к сожалению, есть где. Останавливаться мы точно не собираемся, и это месседж позитива» — рассказал руководитель «Укрпочты».

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По его словам, новое отделение контейнерного типа сделано в Украине.

Ранее Смилянский сообщал, что количество отправленных посылок в прошлом году выросло на 40% и в этом году должно вырасти на 50%.

Также «Укрпочта» планирует расширить сеть сортировочных центров, открыв 18 новых в течение следующих 4 месяцев.

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