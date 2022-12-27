Укрпочта с 1 января снижает тарифы на отправку посылок в Польшу на 75% — Finance.ua
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Укрпочта с 1 января снижает тарифы на отправку посылок в Польшу на 75%

Личные финансы
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Укрпочта с 1 января снижает тарифы на отправку посылок в Польшу на 75%
Укрпочта с 1 января снижает тарифы на отправку посылок в Польшу на 75%
С 1 января 2023 года тарифы на отправку посылок в Польшу через EMS-сервис акционерного общества «Укрпочта» будут снижены на 75%.
Об этом генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил в Телеграме.
«Подписал приказ, чтобы с 1 января тарифы на отправку посылок в Польшу через EMS-сервис Укрпочты были снижены на 75%. Посылка до 1 кг будет стоить где-то $6/≈240 гривен. Отправить можно будет почти в любое отделение Почты Польской. Сроки доставки 7-14 дней», — отметил он.
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По словам Смелянского, многие украинцы сейчас разделены с родственниками и друзьями сотнями километров, поэтому часто обычная, на первый взгляд, посылка из дома может вызвать по-настоящему искренние эмоции и воспоминания.
К тому же, подчеркнул он, новые тарифы будут доступны и предпринимателям, что позволит расширить горизонты для продажи украинской продукции.
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«Но приказ — верхушка айсберга. Этому предшествовала кропотливая работа, которая началась по нашей инициативе и была поддержана Президентом Украины во время его многочисленных переговоров с Президентом Польши. А сейчас уже реализована благодаря совместной работе нашей лучшей международной команды в сотрудничестве с Почтой Польши. Благодарим коллег, которые пошли навстречу и сделали пересылку посылок более доступной для наших граждан», — отметил Смелянский.
Он добавил, что на этом Укрпочта не останавливается. Вместе с Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, Укрзализныцей и Офисом Президента Укрпочта продолжает делать все, чтобы поехал первый почтовый международный вагон, и тогда скорость и качество доставки улучшится.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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