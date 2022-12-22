Укрпочта будет доставлять из-за границы генераторы и павербанки без пошлин — Finance.ua
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Укрпочта будет доставлять из-за границы генераторы и павербанки без пошлин

Личные финансы
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Укрпочта будет доставлять из-за границы генераторы и павербанки без пошлин
Укрпочта будет доставлять из-за границы генераторы и павербанки без пошлин
Укрпочта договаривается с национальными почтовыми операторами о приеме в своих отделениях генераторов и зарядных станций для беспошлинной доставки в Украину.
Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.
«Укрпочта обратилась к национальным почтовым операторам с просьбой разрешить прием в своих отделениях генераторов и зарядных станций для доставки в Украину. Первой страной, начавшей с нами сотрудничество в этой области, стала Латвия. Тарифы на доставку товаров энергетического направления будет устанавливать почта-отправитель» , — сказано в сообщении.
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Уже в декабре товары критического импорта можно отправить из 600 отделений почты Латвии (Latvijas Pasts), стоимость доставки от 25 EUR. Список стран будет вскоре расширяться.
Растаможка таких отправлений в Украине будет происходить без оформления погрузочно-таможенной декларации. В свою очередь, отправитель должен обязательно указать УКТВЭД: если получатель в Украине — физическое лицо, достаточно 6-значного кода товара. Для получателей — юридических лиц нужно указать 10-значный код товара, который планируется переместить через границу. Это необходимо для идентификации товара и мер контроля, применяемых к нему.
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К перевозке допускаются следующие товары: зарядные устройства, павербанки, аккумуляторы с литий-ионными составляющими, портативные зарядные станции, генераторы, водные фильтры, Starlink.
Чтобы отправить генератор, зарядную станцию, старлинк из-за границы с нулевой растаможкой, нужно:
1. Оплатить товар в интернет-магазине и заказать доставку на адрес своего друга или родственника в Латвии. Поскольку получатель находится в пределах ЕС, доставка будет производиться без таможенных платежей.
2. Ваш контакт в Европе в любом ближайшем отделении Latvijas Pasts отправляет посылку в Украину и оплачивает доставку в Украину. Что обязательно следует отметить в декларации латиницей, чтобы в Украине не начислялись таможенные платежи:
  • для генераторов: Generator, HS code 8502 11/Electric generating sets, HS code 8502 20;
  • для литий-ионных аккумуляторов и портативных зарядных станций: Batteries / accumulators / power banks / portable charging stations with lithium-ion components, HS code 8507 60 00 00;
  • для систем доступа в Интернет: apparatus for communication in wired or wireless network HS code 8517 62 00 00/ или 8517 69 90 00/ или 8517 70 00 90;
  • для водных фильтров: Water filtering or purifying equipment, HS code 84212100.
3. 10–14 дней — и посылка готова к выдаче в ближайшем отделении Укрпочты. В областных центрах предусмотрена курьерская доставка по адресу.

Справка Finance.ua:

  • правительство приняло постановление, разрешающее импорт генераторов, павербанков, литий-ионных аккумуляторов, портативных зарядных станций, старлинков без пошлины и НДС;
  • данный документ будет способствовать обеспечению потребностей потребителей в оборудовании для восстановления и стабилизации электроснабжения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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