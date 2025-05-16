«Укрпочта» раскрыла размер зарплаты членов Наблюдательного совета после жалобы журналистов омбудсмену — Finance.ua

«Укрпочта» раскрыла размер зарплаты членов Наблюдательного совета после жалобы журналистов омбудсмену Сегодня 17:31 — Казна и Политика

«Укрпочта» раскрыла размер зарплаты членов Наблюдательного совета после жалобы журналистов омбудсмену

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский отреагировал на жалобу, которую отправили журналисты Уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Он рассказал, что члены Наблюдательного совета акционерного общества «Укрпочта» Ринат Абдрасилов, Якуб Карновски, Гэри Джон Кэррол, Елена Малинская и Игорь Митюков получают по 165,09 тысяч грн заработной платы ежемесячно.

В то же время, их коллегам Константину Гури и Сергею Деркачу зарплата не начисляется, отметил Смелянский.

Предприятие предоставило следующую информацию о размере установленной месячной заработной платы (или другой формы вознаграждения) членов Наблюдательного совета, с учетом налогов:

Абдрасилов Ринат — 165 090 грн; Карновски Якуб — 165 090 грн; Кэррол Гэри Джон — 165 090 грн; Малинская Елена — 165 090 грн; Митюков Игр — 165 090 грн; Гура Константин — 0 грн; Деркач Сергей — 0 грн.

Это лишь часть данных, которые просили предоставить журналисты в информационном запросе в «Укрпочту». И даже эти данные удалось получить только после подачи жалоб Уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Читайте также «Укрпочта» вводит новую услугу

Первый запрос с просьбой обнародовать зарплаты членов Наблюдательного совета «Укрпочты» предприятие получило еще в ноябре 2024 года. Поскольку ответ в установленные законом сроки (20 дней максимум) не последовало, ему отправили повторные запросы — 15 января и 28 февраля 2025 года. Тогда «Укрпочта» решилась на ответ и пообещала передать обращение редакции на рассмотрение ближайшего заседания Наблюдательного совета, которое должно было состояться в марте. Дальше — снова долгая тишина.

Ранее генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский раскрыл детали своей заработной платы за 2024 год. Он подчеркнул, что является налоговым резидентом США и, кроме украинских налогов, платит налоги в американский бюджет. Так, за прошлый год Смелянский получил 11,7 миллиона гривен до налогообложения (включая доплату за работу с государственной тайной), в среднем он зарабатывал 970 тысяч гривен в месяц.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.