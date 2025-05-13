«Укрпочта» вводит новую услугу — Finance.ua

«Укрпочта» вводит новую услугу Сегодня 09:45 — Личные финансы

«Укрпочта» вводит новую услугу

АО «Укрпочта» ввела новую услугу, позволяющую клиентам оформлять возврат отправлений, не полученных адресатами.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как работает сервис

Оформить возврат теперь можно тремя способами:

через личный кабинет на сайте;

в мобильном приложении;

в отделении.

Пользователь может выбрать один из двух тарифов для обратной доставки:

«Базовый» — стандартный возврат;

«Приоритетный» — обработка с приоритетом и самая быстрая доставка.

Если клиент не указывает тариф вручную, система автоматически применяет базовый.

Услуга будет полезна бизнесу

Новая услуга особенно полезна для предпринимателей и онлайн-магазинов, стремящихся снизить затраты на логистику и повысить качество обслуживания клиентов.

«Мы понимаем, как важно для клиентов иметь возможность быстро и без лишних хлопот вернуть товар. Именно поэтому запускаем сервис, который позволит это сделать максимально просто — и при этом с самыми лучшими тарифами в стране. Это особенно важно для бизнеса, который стремится повысить качество обслуживания и минимизировать затраты на логистику без ущерба клиентскому опыту», — прокомментировал генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский.

В 2024 году «Укрпочта» завершила масштабную автоматизацию сортировочных линий. Это позволило значительно сократить сроки доставки, уменьшить количество ошибок и потерь и сделать логистические процессы более эффективными.

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