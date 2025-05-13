«Укрпочта» вводит новую услугу — Finance.ua

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«Укрпочта» вводит новую услугу

Личные финансы
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«Укрпочта» вводит новую услугу
«Укрпочта» вводит новую услугу
АО «Укрпочта» ввела новую услугу, позволяющую клиентам оформлять возврат отправлений, не полученных адресатами.
Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как работает сервис

Оформить возврат теперь можно тремя способами:
  • через личный кабинет на сайте;
  • в мобильном приложении;
  • в отделении.
Пользователь может выбрать один из двух тарифов для обратной доставки:
  • «Базовый» — стандартный возврат;
  • «Приоритетный» — обработка с приоритетом и самая быстрая доставка.
Если клиент не указывает тариф вручную, система автоматически применяет базовый.

Услуга будет полезна бизнесу

Новая услуга особенно полезна для предпринимателей и онлайн-магазинов, стремящихся снизить затраты на логистику и повысить качество обслуживания клиентов.
«Мы понимаем, как важно для клиентов иметь возможность быстро и без лишних хлопот вернуть товар. Именно поэтому запускаем сервис, который позволит это сделать максимально просто — и при этом с самыми лучшими тарифами в стране. Это особенно важно для бизнеса, который стремится повысить качество обслуживания и минимизировать затраты на логистику без ущерба клиентскому опыту», — прокомментировал генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский.
В 2024 году «Укрпочта» завершила масштабную автоматизацию сортировочных линий. Это позволило значительно сократить сроки доставки, уменьшить количество ошибок и потерь и сделать логистические процессы более эффективными.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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