«Укрпочта» продолжила программу обмена ламп — Finance.ua

«Укрпочта» продолжила программу обмена ламп
«Укрпочта» продолжила программу обмена ламп накаливания. В отделениях почтового оператора для обмена доступно около 7 млн LED-ламп.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Кто может обменять лампы
«Программа по обмену ламп накаливания продолжает действовать как для физических лиц, так и для юридических. Особые условия продолжают действовать для пенсионеров, ранее уже воспользовавшихся обменом. Они имеют возможность получить дополнительно до 5 LED-ламп, предъявив пенсионное удостоверение, паспорт и РНУКНП. Заменить старые лампы в домах могут и те жители страны, которые до сих пор не воспользовались программой. У них есть возможность получить до 5 светодиодных ламп в областных центрах, в городских и сельских отделениях Укрпочты по всей стране», — говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в «Укрпочте», программа и дальше открыта и для юридических лиц, таких как: медицинские учреждения, школы, детские сады, поликлиники и ОСМД, которые могут получить LED-лампы, подав соответствующее заявление на портале «Дія».
«В отделениях Укрпочты, где наблюдается самый высокий спрос, запасы LED-ламп будут пополнять, пока лампочки будут в наличии. В случае окончания ламп или исчерпания запасов ламп нужного типа цоколя рекомендуем обратиться в другое ближайшее отделение Укрпочты», — добавили в компании.
Сколько ламп уже обменяли
Более 6,5 млн украинцев присоединились к программе по обмену ламп.
Почти за год с начала программы украинцы обменяли в отделениях Укрпочты более 33 миллионов ламп наккаливания, 10 млн из которых обменяли пенсионеры всего за месяц от объявления о дополнительном обмене светодиодов в декабре 2023-го.
Справка Finance.ua:
- обмен происходит двумя способами: с предварительным заказом и без него;
- если предварительно сделать заказ ламп через приложение «Дія», они гарантированно будут ждать человека в отделениях «Укрпочты» пять рабочих дней после получения подтверждения на телефон;
- если у человека нет возможности заказать лампы через приложение «Дія», то он должен прийти в отделение «Укрпочты» с паспортом, РНУКНП и лампами накаливания. При наличии свободных LED ламп будет произведен обмен.
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