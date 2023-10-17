Обмен ламп накаливания: ОСМД, больницы и школы уже получили 1 миллион LED-ламп — Finance.ua

Обмен ламп накаливания: ОСМД, больницы и школы уже получили 1 миллион LED-ламп Сегодня 10:30 — Личные финансы

Обмен ламп накаливания: ОСМД, больницы и школы уже получили 1 миллион LED-ламп

По программе обмена ламп накаливания на LED в Украине ОСМД, медицинские учреждения, школы и учреждения культуры обменяли более 1 миллиона ламп.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«В Украине продолжается Программа Правительства и ЕС по обмену ламп накаливания на LED-лампы. Недавно к ней присоединились ОСМД, медицинские учреждения, школы и учреждения культуры. На сегодняшний день юридические лица сделали заказ и обменяли в отделениях Укрпочты более 1 млн энергосберегающих ламп», — сказано в сообщении.

Наиболее активно пользуются этой возможностью в Черниговской, Житомирской и Ровенской областях.

Читайте также Правительство расширяет программу обмена ламп накаливания на LED

Как сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, граждане обменяли уже более 20 млн ламп.

Переход на современный тип ламп снизит потребление электроэнергии на 7−10% в моменты пиковой нагрузки. Это поможет значительно сократить дефицит электроэнергии в системе.

«Европейский Союз прилагает все усилия, чтобы Украина преодолела энергетические вызовы следующей зимой. Очередной миллион современных LED-ламп, которые будут работать в школах, больницах, спортивных комплексах, учреждениях культуры, ОСМД вместе с более чем 20 миллионами ламп, которые уже освещают дома украинцев, — это мощная сила, существенное сбережение энергоресурсов», — заявила Посол Европейского Союза в Украина Катарина Матернова.

Как обменять лампы

Все юридические лица могут обменять:

по 3 лампы на 10 кв. метров в аудиториях, процедурных палатах, помещениях жилого фонда управляющего многоквартирного дома, ОСМД;

по 2 лампы на 10 кв. метров для мест общего использования.

Чтобы осуществить обмен старых ламп накаливания на LED-лампы, необходимо отправить запрос на получение LED-ламп через портал «Дія» и выполнить следующие шаги:

авторизоваться на портале «Дія» с помощью КЭП юридического лица;

проверить информацию о предприятии;

Перейти в раздел — Услуги, выбрать Обмен лампочек и начать заполнение запроса;

указать площадь в калькуляторе, чтобы увидеть лимит и в рамках лимита выбрать количество и типы ламп;

поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания;

указать местонахождение организации;

проверить и подтвердить данные по сформированному запросу;

подписать запрос о необходимости КЭП юридического лица.

После подачи заявки в течение недели представители Укрпочты свяжутся по указанному номеру телефона и предоставят дальнейшие инструкции по получению энергосберегающих ламп.

Также идет программа обмена ламп и для населения. По-прежнему можно обменять до 5 ламп накаливания на такое же количество светодиодных ламп. Программа действует в 23 областных центрах Украины и 120 районных населенных пунктах. Получить энергосберегающие лампы можно в отделениях Укрпочты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.