Обмен ламп накаливания: ОСМД, больницы и школы уже получили 1 миллион LED-ламп — Finance.ua

Обмен ламп накаливания: ОСМД, больницы и школы уже получили 1 миллион LED-ламп
По программе обмена ламп накаливания на LED в Украине ОСМД, медицинские учреждения, школы и учреждения культуры обменяли более 1 миллиона ламп.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«В Украине продолжается Программа Правительства и ЕС по обмену ламп накаливания на LED-лампы. Недавно к ней присоединились ОСМД, медицинские учреждения, школы и учреждения культуры. На сегодняшний день юридические лица сделали заказ и обменяли в отделениях Укрпочты более 1 млн энергосберегающих ламп», — сказано в сообщении.
Наиболее активно пользуются этой возможностью в Черниговской, Житомирской и Ровенской областях.
Как сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, граждане обменяли уже более 20 млн ламп.
Переход на современный тип ламп снизит потребление электроэнергии на 7−10% в моменты пиковой нагрузки. Это поможет значительно сократить дефицит электроэнергии в системе.
«Европейский Союз прилагает все усилия, чтобы Украина преодолела энергетические вызовы следующей зимой. Очередной миллион современных LED-ламп, которые будут работать в школах, больницах, спортивных комплексах, учреждениях культуры, ОСМД вместе с более чем 20 миллионами ламп, которые уже освещают дома украинцев, — это мощная сила, существенное сбережение энергоресурсов», — заявила Посол Европейского Союза в Украина Катарина Матернова.
Как обменять лампы
Все юридические лица могут обменять:
- по 3 лампы на 10 кв. метров в аудиториях, процедурных палатах, помещениях жилого фонда управляющего многоквартирного дома, ОСМД;
- по 2 лампы на 10 кв. метров для мест общего использования.
Чтобы осуществить обмен старых ламп накаливания на LED-лампы, необходимо отправить запрос на получение LED-ламп через портал «Дія» и выполнить следующие шаги:
- авторизоваться на портале «Дія» с помощью КЭП юридического лица;
- проверить информацию о предприятии;
- Перейти в раздел — Услуги, выбрать Обмен лампочек и начать заполнение запроса;
- указать площадь в калькуляторе, чтобы увидеть лимит и в рамках лимита выбрать количество и типы ламп;
- поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания;
- указать местонахождение организации;
- проверить и подтвердить данные по сформированному запросу;
- подписать запрос о необходимости КЭП юридического лица.
После подачи заявки в течение недели представители Укрпочты свяжутся по указанному номеру телефона и предоставят дальнейшие инструкции по получению энергосберегающих ламп.
Также идет программа обмена ламп и для населения. По-прежнему можно обменять до 5 ламп накаливания на такое же количество светодиодных ламп. Программа действует в 23 областных центрах Украины и 120 районных населенных пунктах. Получить энергосберегающие лампы можно в отделениях Укрпочты.
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