Правительство расширяет программу обмена ламп накаливания на LED — Finance.ua

Правительство расширяет программу обмена ламп накаливания на LED
Кабинет министров расширяет программу обмена старых ламп накаливания на светодиодные.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил сегодня на заседании правительства.
«Расширяем программу обмена ламп накаливания на светодиодные. Теперь ею смогут воспользоваться учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи. Цель — заменить 50 млн ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему», — сказал Шмыгаль.
Программа по обмену ламп накаливания на LED-лампы стартовала 31 января и реализуется во всех регионах Украины, кроме зоны боевых действий и временно оккупированных территорий.
Украинцам, желающим сделать предварительный заказ ламп, необходимо подать заявку в приложении «Дія». Обменять можно до 5 ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп.
Программа является составной частью поддержки Европейским Союзом украинской энергетической системы и направлена на предоставление украинцам бесплатно 50 млн лампочек. Финансирование на закупку 30 млн ламп уже предоставило ЕС, еще 5 млн — правительство Франции.
Обмен лампочек: LED-лампы вместо ваших старых ламп накаливания
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