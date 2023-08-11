Правительство расширяет программу обмена ламп накаливания на LED — Finance.ua

Правительство расширяет программу обмена ламп накаливания на LED Сегодня 17:39 — Энергетика

Правительство расширяет программу обмена ламп накаливания на LED

Кабинет министров расширяет программу обмена старых ламп накаливания на светодиодные.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил сегодня на заседании правительства.

«Расширяем программу обмена ламп накаливания на светодиодные. Теперь ею смогут воспользоваться учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи. Цель — заменить 50 млн ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему», — сказал Шмыгаль.

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Программа по обмену ламп накаливания на LED-лампы стартовала 31 января и реализуется во всех регионах Украины, кроме зоны боевых действий и временно оккупированных территорий.

Украинцам, желающим сделать предварительный заказ ламп, необходимо подать заявку в приложении «Дія». Обменять можно до 5 ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп.

Программа является составной частью поддержки Европейским Союзом украинской энергетической системы и направлена ​​на предоставление украинцам бесплатно 50 млн лампочек. Финансирование на закупку 30 млн ламп уже предоставило ЕС, еще 5 млн — правительство Франции.

Укрінформ По материалам:

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