Укрпочта еще сокращает количество отделений, в которых можно обменять лампы — Finance.ua

Укрпочта еще сокращает количество отделений, в которых можно обменять лампы Сегодня 15:28 — Личные финансы

Укрпочта еще сокращает количество отделений, в которых можно обменять лампы

В Украине продолжается процесс оптимизации программы обмена ламп накаливания для населения. С 1 мая в приложении «Дія» для обмена будут доступны только центральные отделения Укрпочты в 23 населенных пунктах страны — городах-миллионниках и областных центрах.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Пользователи приложения «Дія» могли сделать заказ ламп до 1 мая и получить их в течение недели в отделении, которое будет доступно при регистрации. Украинцы, которые не используют приложение, смогут обменять старые лампочки во всех доступных отделениях Укрпочты до 5 мая, если светодиодные лампы будут в наличии.

С 6 мая принимать лампы накаливания для обмена будут только центральные отделения Укрпочты в областных центрах, где сохраняется наибольший спрос и потребность.

Почему уменьшают количество отделений

Причиной оптимизации процесса стало уменьшение спроса на обмен ламп среди населения после пикового периода в феврале-марте.

За 3 месяца после начала старта программы украинцы обменяли около 18,2 млн ламп. Наибольший спрос на светодиодные лампы наблюдается в Киевской области, где жители обменяли уже около 2,5 млн ламп, и в Днепропетровской области, где количество обменянных лампочек составляет уже почти 2 млн.

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На сегодняшний день в Украине к обмену доступно 17 млн ламп. Еще 5 млн светодиодных ламп поступят в Украину в ближайшее время.

Всего программа обмена охватила 23 тыс. населенных пунктов Украины, кроме временно оккупированных территорий. В программе обмена приняли участие более 3,5 млн украинцев.

Справка Finance.ua:

для обмена необходимо иметь паспорт, РНОКПП и лампы. Каждый украинец может обменять до 5 ламп старого образца с любым цоколем на аналогичное количество светодиодных ламп.

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