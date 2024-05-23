«Укрпочта» представила почтовые марки в честь бригады «Азов» — Finance.ua
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«Укрпочта» представила почтовые марки в честь бригады «Азов»

Личные финансы
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«Укрпочта» представила почтовые марки в честь бригады «Азов»
«Укрпочта» представила почтовые марки в честь бригады «Азов», Фото: Укрпошта
«Укрпочта» 23 мая презентовала почтовые марки и конверты «Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу», выпущенные в рамках проекта «Власна марка».
Об этом сообщила пресс-служба «Укрпочты».
«Новинка выпущена к 10-летию со дня создания „Азова“. 10 лет от мотивированных добровольцев без военного опыта в элитное подразделение украинской армии, в котором и сегодня — только добровольцы. 10 лет верности своим принципам. 10 лет отчаянной борьбы», — сказано в сообщении.
Онлайн и в филателистическом магазине на ул. Крещатик, 22, будут доступны:
  • комплект, в который входят лист с 9 марками и художественный конверт со спецпогашением. Стоимость — 600 грн;
  • маркированный конверт со спецпогашением. Стоимость — 40 грн.
Тираж — 900 комплектов. Дизайн листа, конверта и штемпеля создан 12-й бригадой специального назначения «Азов» НГУ.
«Укрпочта» представила почтовые марки в честь бригады «Азов»
«Именно 900 бойцов „Азова“ до сих пор во вражеском плену. Поэтому новым выпуском мы символически говорим всему миру: #FreeAzov #FreeAzovstalDefenders», — добавили в компании.
Напомним, Укрпочта выпустила две новые марки ко Дню вышиванки. Для марок «Сорочка (фрагмент). Харківська обл.» и «Кримськотатарська вишивка. Qırımtatar nağışı» в качестве эскизов были использованы образцы древних вышиванок, предоставленных Национальным музеем украинского народного декоративного искусства. Тираж каждой новой марки — 800 тысяч экземпляров.⠀
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам:
Finance.ua
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