Укрпочта представила почтовые марки «Сокровища Крыма. Возвращение» (фото) — Finance.ua
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Укрпочта представила почтовые марки «Сокровища Крыма. Возвращение» (фото)

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Укрпочта совместно с Министерством культуры и информационной политики представила лимитированный почтовый набор «Сокровища Крыма. Возвращение», выпущенный по проекту «Собственная марка».
Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.
Почтовый выпуск посвящен открытию выставки «Сокровища Крыма. Возвращение», которая уже начала свою работу 5 июля в Сокровищнице Национального музея истории Украины.

Почтовый набор

Почтовый набор «Сокровища Крыма. Возврат» состоит из марочного листа из девяти марок, каждая из которых содержит изображение древнего артефакта, представленного в экспозиции, и художественного конверта с отпечатком штемпеля спецпогашения.
Укрпочта представила почтовые марки «Сокровища Крыма. Возвращение» (фото)
Набор содержит номерной марочный лист из девяти марок и художественный конверт формата С6 с маркой и оттиском штемпеля спецпогашения.
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Цена комплекта составляет 600 грн. Тираж — 565 экземпляров, что соответствует количеству экспонатов выставки. Дизайнер листа и конверта — Дарья Цикунова.
Укрпочта представила почтовые марки «Сокровища Крыма. Возвращение» (фото)
Выпуск марок и конвертов сопровождала торжественная церемония погашения, в которой приняли участие: генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, в. о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандєєв и генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук.
По материалам:
Finance.ua
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