Укрпочта предлагает 30-процентную скидку: кто может получить — Finance.ua
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Укрпочта предлагает 30-процентную скидку: кто может получить

Личные финансы
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Укрпочта предлагает 30-процентную скидку: кто может получить
Укрпочта предлагает 30-процентную скидку: кто может получить
К своему 30-летию «Укрпочта» объявила о 30-процентной скидке для клиентов.
Об этом сообщила компания.
«С 1 по 3 февраля будем радовать вас 30-процентной скидкой на доставку по Украине. Запланируйте все срочные и не очень отправки — не упускайте приятную возможность», — говорится в сообщении.

Сроки

Сроки действия скидки — с 1 по 3 февраля 2024 года.
Предложение будет действовать как при оформлении отправок «Укрпочта Экспресс» и «Укрпочта Стандарт» в отделениях и онлайн (на сайте и в мобильном приложении по сгенерированному промокоду), так и при их получении в момент оплаты.

Справка Finance.ua

  • Как сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский, 2 февраля АО «Укрпочта» будет праздновать день рождения — 30 лет со дня основания. В честь этого события компания выпустит новую марку, посвященную подвигам почтовиков во время войны.
  • В «Укрпочте» подвели итоги по лучшим маркам и почтовому блоку в 2023 году. «Лучшая почтовая марка Украины 2023 года» — «Вечная память!», выпущенная 29 августа, в День памяти погибших защитников Украины. Эскизом стала картина заслуженного художника Украины Олега Шупляка «Журба» (2016 г.).

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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