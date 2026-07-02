Укрпочта открыла 20 модульных отделений в прифронтовых общинах Сегодня 15:33 — Личные финансы

Новые отделения предоставляют полный спектр услуг

Укрпочта завершила установку модульных отделений в регионах, где война повредила или разрушила инфраструктуру. Это значит, что жители 20 прифронтовых общин Украины получат непрерывный доступ к почтовым, финансовым и социальным услугам.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

«Сертификат о завершении проекта генеральному директору АО „Укрпочта“ Игорю Смелянскому вручили представители правительства Японии», — говорится в сообщении.

Новые отделения предоставляют полный спектр услуг

Здесь можно отправлять и получать письма и посылки, оформлять пенсии и социальные выплаты, оплачивать коммунальные услуги, пользоваться финансовыми сервисами и заказывать лекарства через сервис «Укрпочта.Аптека».

Также предусмотрена возможность подключения их к автономным источникам питания для работы при перебоях с электроснабжением.

Где заработают новые модульные отделения

Новые модульные отделения работают в:

Днепропетровской области — Сурско-Михайловка, Кочережки, Мировое;

Запорожской области — Соленое;

Сумской области — Андрияшевка, Кролевец, Слобода, Чупаховка, Терны, Дубовязовка;

Харьковской области — Лизогубовка, Введенка, Волохов Яр, Чемужевка, Снежков, Губаровка, Лозовая, Дергачи;

Херсонской области — Высокополье;

Черниговской области — Макошино.

Это уже второй масштабный международный проект создания модульной почтовой инфраструктуры. Ранее при поддержке Европейского банка реконструкции и развития Укрпочта установила 38 таких отделений.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 1 июля «Укрпочта» отменяет доплату за доставку отправлений в села передвижными отделениями.

Стоимость отправки в села, где работают точки присутствия оператора (стационарные отделения или обустроенные комнаты в сельсоветах), приравняли к тарифам на доставку по городу. То есть дополнительную плату в 45 гривен за доставку в села взимать больше не будут. В то же время, с 1 июля изменится стоимость курьерской доставки.

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