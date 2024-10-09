Укрпочта наладит доставку товаров из Amazon и с других маркетплейсов — Finance.ua

Укрпочта наладит доставку товаров из Amazon и с других маркетплейсов Сегодня 16:30 — Личные финансы

Укрпочта наладит доставку товаров из Amazon и с других маркетплейсов

Украинский почтовый оператор «Укрпочта» договаривается с почтовой службой USPS о сотрудничестве. Компания планирует доставлять в Украину товары из Amazon и других крупных маркеталейсов.

Об этом сообщил руководитель Укрпочты Игорь Смелянский в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Мечтаете о больших возможностях? С кредитной картой всегда можно позволить себе больше. Множество вариантов в нашем каталоге.

По словам Смелянского, он лично ездил в США для проведения переговоров с американской почтовой службой USPS, которая занимается предоставлением услуг по обработке и доставке почты физическим и юридическим лицам в стране и за ее пределами. Как только заключат соглашение, Amazon откроется для Украины. Ожидается, что это может произойти в 2025 году.

«По мелким пакетам мы уже достигли договоренности с USPS, по посылкам я рассчитываю достичь результата до 1 января. Мне хотелось бы, чтобы в 2025 году это соглашение уже работало. В идеале, конечно, было бы хорошо заключить это соглашение в ноябре, чтобы была возможность технологически подготовиться. Поэтому такие планы есть, и работа по этому направлению продолжается», — сообщил руководитель почтовой компании.

Читайте также Укрпочта запускает новое мобильное приложение

Глава Укрпочты отметил, что соответствующее соглашение позволит зайти в Украину крупным маркетплейсам, пока недоступным, ведь USPS сотрудничает с ними всеми.

Он объяснил, почему ищут мощных партнеров и работают над соглашениями в других странах. Все потому, что как только они станут партнерами, сразу можно идти к крупнейшим маркетплейсам в этих странах и обсуждать расширение возможностей по наращиванию объемов продаж.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.