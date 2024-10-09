Укрпочта наладит доставку товаров из Amazon и с других маркетплейсов — Finance.ua

Укрпочта наладит доставку товаров из Amazon и с других маркетплейсов
Украинский почтовый оператор «Укрпочта» договаривается с почтовой службой USPS о сотрудничестве. Компания планирует доставлять в Украину товары из Amazon и других крупных маркеталейсов.
Об этом сообщил руководитель Укрпочты Игорь Смелянский в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
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По словам Смелянского, он лично ездил в США для проведения переговоров с американской почтовой службой USPS, которая занимается предоставлением услуг по обработке и доставке почты физическим и юридическим лицам в стране и за ее пределами. Как только заключат соглашение, Amazon откроется для Украины. Ожидается, что это может произойти в 2025 году.
«По мелким пакетам мы уже достигли договоренности с USPS, по посылкам я рассчитываю достичь результата до 1 января. Мне хотелось бы, чтобы в 2025 году это соглашение уже работало. В идеале, конечно, было бы хорошо заключить это соглашение в ноябре, чтобы была возможность технологически подготовиться. Поэтому такие планы есть, и работа по этому направлению продолжается», — сообщил руководитель почтовой компании.
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Глава Укрпочты отметил, что соответствующее соглашение позволит зайти в Украину крупным маркетплейсам, пока недоступным, ведь USPS сотрудничает с ними всеми.
Он объяснил, почему ищут мощных партнеров и работают над соглашениями в других странах. Все потому, что как только они станут партнерами, сразу можно идти к крупнейшим маркетплейсам в этих странах и обсуждать расширение возможностей по наращиванию объемов продаж.
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