«Укрпочта» на 60% снижает тарифы доставки в Германию — Finance.ua

«Укрпочта» на 60% снижает тарифы доставки в Германию Сегодня 15:45 — Личные финансы

«Укрпочта» на 60% снижает тарифы доставки в Германию

С 1 апреля украинцы смогут отправлять посылки в Германию со скидкой −60% от стоимости. Воспользоваться новыми тарифами могут как украинцы, чьи родственники или друзья живут в Германии, так и предприниматели, продающие свои товары за границу.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».

Новые тарифы

Тариф на самые популярные категории посылок будет составлять:

весом до 3 кг — 13,7 долл. (около 500 грн);

весом 7 кг — 21,6 долл. (около 750 грн);

для легких посылок продолжают действовать тарифы на мелкие пакеты от 5,6 долл. (около 205 грн).

В эту стоимость кроме собственно международной перевозки, включена стоимость адресной доставки. Стоимость доставки посылки рассчитывается только на фактический вес без учета объемного веса.

Отправить посылку можно из любого отделения Укрпочты с доставкой в любой населенный пункт Германии.

«В Германию посылки доставляются прямыми автомобилями несколько раз в неделю. Выгода для клиентов очевидна: доступный тариф за честный физический вес и адресную доставку посылки из Украины в Германию, которая занимает 7-14 дней в зависимости от месяца доставки», — прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Читайте также Укрпочта вводит услугу наложенного платежа

По количеству отправлений из Украины Германия занимает третье место после США и Соединенного Королевства Великобритании.

Оформить отправление можно в почтовых отделениях Укрпочты и личном онлайн-кабинете, а также с помощью мобильного приложения Укрпочты. Оформляя отправку онлайн, каждый клиент дополнительно получает скидку — 3%.

Справка Finance.ua:

Германия стала 5 страной, на отправку в которую действуют специальные тарифы;

в январе Укрпочта объявила о снижении тарифов на доставку в Литву, Латвию, Эстонию до −45% и на −75% на пересылку посылок EMS из Украины в Польшу

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.