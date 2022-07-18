Укрпочта и УЗ доставили уже 2 миллиона посылок по железной дороге — Finance.ua

Укрпочта и УЗ доставили уже 2 миллиона посылок по железной дороге Сегодня 19:44 — Фондовый рынок

С апреля Укрпочта отправила в багажных вагонах Укрзализныци 2 млн отправлений — 11 вагонов доставляют почту из 6 городов Украины — Львова, Ивано-Франковска, Одессы, Харькова и Днепра в Киев и обратно.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

«За этот период больше всего посылок поступило в Киев из Львова и Харькова — это 28%, а из Киева — во Львов, Днепр, Харьков, что составило 31% от общего количества посылок. Также многие отправления доставлялись из Харькова в Киев и Львов. В целом было выполнено 718 рейсов и их количество росло с каждым месяцем. Самая большая была в июне, которое по сравнению с апрелем выросло на 55%», — говорится в сообщении.

При этом количество доставленных посылок также возросло на 55% — с 477 тысяч посылок в апреле до 741 тысяч посылок в июне.

"Совместный проект Укрпочты и Укрзализныци показывает свою эффективность. За три месяца сотрудничества уже пришли к своим адресатам 2 млн отправлений. К тому же этот канал доставки также ускорил поступление гуманитарных грузов в Харьков, где сейчас тяжелая ситуация, и Днепр, куда попадают многие переселенцы из зоны боевых действий.

Кроме того, он использовался и для релокации предприятий из восточных областей. Благодарен коллегам из Укрзализныци и нашей команде за слаженную работу", — сказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Адресовать посылку можно в любой населенный пункт, где работает отделение Укрпочты. В конечный пункт назначения грузы, поступившие по железной дороге, Укрпочта доставляет на магистральных автомобилях.

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«Железная почта» также доставляет гуманитарные грузы.

Их прием проводится только в тех отделениях, расположенных рядом с центральными железнодорожными вокзалами. С 9 апреля гуманитарный груз можно оформить к отправке из Львова, Киева, Днепра, Одессы и Харькова. Или оформить отправку в «личном кабинете» на сайте Укрпочты, говорят в компании.

Отмечается, что для гуманитарных грузов действует специальный тариф. Стоимость одного отправления весом до 30 кг и с самой длинной стороной до 70 см — 25 грн, это минимальная стоимость, которая будет идти на подготовку и обслуживание почтового вагона.

"Однако, если у волонтеров нет возможности оплатить стоимость посылок, отправление будет принято бесплатно и стоимость доставки будет покрываться за счет привлечения средств благотворительных фондов. Уплата за счет получателя невозможна.

Срок хранения посылки в городе назначения — до 14 дней. После этого, если получатель не забрал посылки, Укрпочта передает их волонтерским организациям и фондам", — пояснили в национальном почтовом оперторе.

Економічна Правда По материалам:

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