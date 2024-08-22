«Укрпочта» будет доставлять загранпаспорта в заграничные дипучреждения Украины — Finance.ua
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«Укрпочта» будет доставлять загранпаспорта в заграничные дипучреждения Украины

Личные финансы
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«Укрпочта» будет доставлять загранпаспорта в заграничные дипучреждения Украины
«Укрпочта» будет доставлять загранпаспорта в заграничные дипучреждения Украины
Министерство иностранных дел приобщило национального почтового оператора «Укрпочту» к доставке документов, прежде всего загранпаспортов, в зарубежные дипломатические учреждения Украины.
Об этом говорится в сообщении правительственного портала.
21 августа 2024 г. МИД и Укрпочта заключили Меморандум о сотрудничестве, который закладывает основу для реализации проектов в сфере международных почтовых отправлений. Меморандум в присутствии Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы подписали государственный секретарь МИД Александр Баньков и генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.
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Планируется, что новый сервис удобной и доступной доставки паспорта заработает уже в сентябре.
Что это даст? МИД и Укрпочта определят оптимальные логистические и экономически выгодные маршруты пересылки почтовых отправлений. Граждане Украины за границей получат удобный сервис доставки документов, прежде всего загранпаспортов, по значительно более низкой стоимости по сравнению с международными коммерческими компаниями.

Как это будет работать?

  • Используя технологию электронной марки с QR-кодом, украинцы в любом месте в мире смогут оплатить доставку загранпаспорта в личном кабинете на сайте Укрпочты.
  • Единая цена доставки в любую страну мира будет составлять всего 6 долларов США и 10 грн НДС, что в разы дешевле по сравнению с коммерческими сервисами.
  • После того как паспорт будет изготовлен на территории Украины, Укрпочта обеспечит его скорую доставку в адрес заграничного дипломатического учреждения Украины в стране, где заказывали паспорт, для его последующей выдачи заявителю.
«Мы понимаем, что в условиях военного положения для миллионов наших граждан за границей важна быстрая и удобная коммуникация с государством. Поэтому мы продолжаем постоянно работать над повышением качества сервисов МИД и упрощением доступа к консульским услугам. Благодаря договоренностям МИД и Укрпочты, украинцы за рубежом уже с сентября смогут получать оформленные в Украине загранпаспорта быстро, по более низкой цене и более простой процедуре. Это проявление заботы государства о своих гражданах», — заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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