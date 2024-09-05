Укрпочта анонсировала почтовую марку «Города Героев. Николаев» — Finance.ua

Укрпочта анонсировала почтовую марку «Города Героев. Николаев» Сегодня 12:40

Укрпочта анонсировала почтовую марку «Города Героев. Николаев»

Укрпочта анонсировала почтовую марку «Города Героев. Николаев», продолжение героической серии, начатой ​​еще в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Враг не раз пытался захватить наш Николаев, но благодаря сопротивлению ВСУ и жителей город выстоял и закрыл собой украинский Юг. 24 марта 2022-го Президент Украины присвоил Николаеву награду „Город-герой Украины“», — сказано в сообщении.

Предзаказать новинку можно уже на postmark.ukrposhta.ua , а 9 сентября — приобрести не только онлайн, но и в отделениях и филателистических магазинах.

Что изображено на марке

На почтовой марке изображено здание Николаевской областной военной администрации после российского удара; на полях листа — памятник Святому Николаю — ангелу-хранителю и покровителю города; на конверте — защитные укрепления из шин у здания бывшей первой трамвайной подстанции Николаева.

Характеристики:

тираж — 1 080 000 почтовых марок;

дизайн — Владимира Тарана;

фото — Елены Нараевской / «НикВести», Дмитрия Скороходова, Евгения Загороднего;

стоимость — 110.00 грн.

Напомним, ранее Укрпочта совместно с Министерством культуры и информационной политики представила лимитированный почтовый набор «Сокровища Крыма. Возвращение», выпущенный по проекту «Собственная марка».

Также Укрпочта ввела в обращение новые почтовые марки «Налоги. Армия. Победа».

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