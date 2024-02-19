Укроборонпром уже корпоратизировал 33 предприятия — Finance.ua

Укроборонпром уже корпоратизировал 33 предприятия
Набсовет «Украинской оборонной промышленности» (УОП) в рамках реформирования отечественного ОПК уже принял решение вместо 33 государственных оборонных предприятий образовать хозяйственные общества.
Об этом сообщила пресс-служба УОП в Telegram.
«В феврале еще пять входящих в состав компании стратегических государственных предприятий стали хозяйственными обществами. В общей сложности их уже 33», — говорится в сообщении.
В УОП отмечают, что реформа государственного сектора оборонно-промышленного комплекса открывает путь к масштабному осовременению украинской оборонки, ее технологическому обновлению и делает отрасль драйвером развития всей отечественной экономики.
Напомним, по словам генерального директора УОП Германа Сметанина, после завершения регистрации общее количество корпоратизированных предприятий составит 38 компаний.
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