«Укроборонпром» уволил руководителей двух предприятий после обстрела Вишневого Сегодня 10:32

АО «Украинская оборонная промышленность» уволило руководителей двух государственных предприятий после обстрела Вишневого в Киевской области из-за нарушения правил хранения боеприпасов.

Об этом сообщили в АО «Украинская оборонная промышленность».

Руководителей предприятий уволили по результатам расследования

По результатам предварительного расследования руководителей двух государственных предприятий, в отношении которых установлено нарушение требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов, уволили с занимаемых должностей.

Также уволили других должностных лиц, действия или бездействие которых могли привести к тяжким последствиям.

Там подчеркнули, что все виновные лица, кроме увольнения, будут нести и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

В компании добавили, что АО «Украинская оборонная промышленность» полностью сотрудничает со Службой безопасности Украины и другими органами досудебного расследования, предоставляя всю необходимую информацию и документы.

На предприятиях идет проверка

В то же время на всех предприятиях общества идет комплексная проверка соблюдения требований по хранению и безопасности при работе со средствами поражения.

Что известно об атаке на Вишневое

В ночь на 6 июля россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, использовав рекордные 419 средств воздушного нападения (68 ракет и 351 БпЛА). От российской атаки в ночь на 6 июля больше всего в Киевской области пострадало Вишневое. Из-за риска повторной детонации взрывоопасных предметов спасатели проводили эвакуацию жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и разведке выяснить все обстоятельства взрывов в Вишневом.

Кабинет Министров поручил ответственным министерствам безотлагательно подготовить решение о выделении 3,04 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета в поддержку общины Вишневого в Киевской области для ликвидации последствий вражеского обстрела.

Позже Владимир Зеленский сообщил , что был поражен склад боеприпасов одного из предприятий «Укроборонпрома». Он сообщил, что получил всю информацию о произошедшем от Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Офиса генерального прокурора. По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

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