«Укроборонпром» и французская компания создадут совместное предприятие — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укроборонпром» и французская компания создадут совместное предприятие

Фондовый рынок
1
«Укроборонпром» и французская компания создадут совместное предприятие
«Укроборонпром» и французская компания создадут совместное предприятие
Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» и французская компания Thales International SAS подписали соглашение о строительстве совместного предприятия.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, а также пресс-служба «Укроборонпрома».
Читайте также
Подписание соглашения состоялось на полях Мюнхенской конференции безопасности.

Что будут производить

Отмечается, что предприятие будет специализироваться на создании передовых технологических решений и обеспечении оптимизированной и оперативной поддержки в сферах:
  • противовоздушной обороны;
  • радарных систем;
  • радиоэлектронной борьбы;
  • тактической связи;
  • оптико-электронных систем.
«Украинская оборонная промышленность уже долгое время сотрудничала с Thales International SAS, и я рад, что это сотрудничество углубляется в создание совместного предприятия. Благодарю партнеров за поддержку нашей оборонки и смелость работать в Украине», — отметил Герман Сметанин.
Читайте также
По словам гендиректора «Укроборонпрома» Олега Гуляка, «практическими последствиями партнерства с Thales International SAS станут более плотное закрытие украинского неба от российских угроз и обретение нашими оружейниками нового опыта работы с самыми современными технологиями».
«Это очередной шаг к созданию на базе нашей оборонки Арсенала свободного мира», — подчеркнул Гуляк.
По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.