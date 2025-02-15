«Укроборонпром» и французская компания создадут совместное предприятие — Finance.ua

«Укроборонпром» и французская компания создадут совместное предприятие
Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» и французская компания Thales International SAS подписали соглашение о строительстве совместного предприятия.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, а также пресс-служба «Укроборонпрома».
Подписание соглашения состоялось на полях Мюнхенской конференции безопасности.
Что будут производить
Отмечается, что предприятие будет специализироваться на создании передовых технологических решений и обеспечении оптимизированной и оперативной поддержки в сферах:
- противовоздушной обороны;
- радарных систем;
- радиоэлектронной борьбы;
- тактической связи;
- оптико-электронных систем.
«Украинская оборонная промышленность уже долгое время сотрудничала с Thales International SAS, и я рад, что это сотрудничество углубляется в создание совместного предприятия. Благодарю партнеров за поддержку нашей оборонки и смелость работать в Украине», — отметил Герман Сметанин.
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По словам гендиректора «Укроборонпрома» Олега Гуляка, «практическими последствиями партнерства с Thales International SAS станут более плотное закрытие украинского неба от российских угроз и обретение нашими оружейниками нового опыта работы с самыми современными технологиями».
«Это очередной шаг к созданию на базе нашей оборонки Арсенала свободного мира», — подчеркнул Гуляк.
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