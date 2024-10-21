В АО «Укроборонпром» назначен новый гендиректор — Finance.ua

В АО «Укроборонпром» назначен новый гендиректор Сегодня 12:12 — Фондовый рынок

Назначен новый гендиректор «Укроборонпрома».

Наблюдательный совет Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» назначил на должность генерального директора Олега Гуляка.

Как сообщила пресс-служба общества, этому предшествовали поиск и оценка кандидатов, которую проводило украинское представительство Odgers Berndtson — международной компании, специализирующейся на подборе руководителей высшего звена.

Отмечается, что на должность руководителя «Укроборонпрома» претендовало более 20 человек, из которых в шорт-лист попали три кандидата. С ними наблюдательный совет провел финальное собеседование и определился с кандидатурой. К собеседованиям с претендентами по шорт-листу были привлечены представители посольств США, Великобритании и ФРГ.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин отметил, что Олег Гуляк хорошо знает неотложные нужды войска и является опытным руководителем. Председатель наблюдательного совета «Укроборонпрома» Давид Ломджария подчеркнул, что важно то, что крупнейшую государственную оборонную компанию возглавил человек, имеющий опыт работы в Министерстве обороны Украины и руководителя направления логистики ВСУ.

УНІАН По материалам:

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