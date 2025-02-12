НАБУ и САП разоблачили схему хищения средств «Укроборонпрома» более чем на 100 млн грн — Finance.ua

НАБУ и САП разоблачили схему хищения средств «Укроборонпрома» более чем на 100 млн грн Сегодня 17:40 — Криминал

НАБУ и САП разоблачили схему хищения средств «Укроборонпрома» более чем на 100 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную группу, которая присвоила более 107 млн ​​грн государственных средств, принадлежавших предприятиям «Укроборонпрома».

Об этом сообщила пресс-служба САП в Telegram.

В настоящее время о подозрении уведомлены 5 лиц, среди которых бывшие должностные лица государственных предприятий и фактический бенефициар частной компании. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 209 УК Украины в зависимости от роли и участия каждого в совершении этих преступлений.

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Расследование установило, что государственное предприятие, осуществлявшее экспорт продукции военного назначения украинского производства, привлекло компанию-нерезидента для выполнения посреднических услуг во внешнеэкономических контрактах. Однако фактически вся работа осуществлялась исключительно сотрудниками госпредприятия.

Как следствие, в течение 2016−2019 годов госпредприятие безосновательно выплатило компании-нерезиденту агентское вознаграждение на сумму свыше 3,78 млн евро (эквивалент свыше 107,2 млн грн) за посреднические услуги, которые фактически не были предоставлены.

Для легализации этих средств лица перечисляли их на счета фиктивных компаний, а затем распределяли между всеми участниками преступной группы.

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