«Укрнефтебурение» в первом полугодии получило 700 миллионов прибыли — Finance.ua
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«Укрнефтебурение» в первом полугодии получило 700 миллионов прибыли

Фондовый рынок
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«Укрнефтебурение» в первом полугодии получило 700 миллионов прибыли
«Укрнефтебурение» в первом полугодии получило 700 миллионов прибыли
Переданное в управление «Укрнафты» ЧАО «ПК «Укрнефтебурение» за первое полугодие получило 700 миллионов гривен прибыли, во втором полугодии она может вырасти почти в три раза.
Об этом сообщил гендиректор «Укрнафты» Сергей Корецкий в Facebook.
Он напомнил, что с момента, когда Кабмин поддержал предложение АРМА о передаче корпоративных прав ЧАО «ПК «Укрнефтебурение» в управление ПАО «Укрнафта», прошло 2 месяца. Акты приема-передачи активов компания подписала уже 7 июля.
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По словам Корецкого, сейчас «Укрнефтебурение» под управлением «Укрнафты» работает стабильно и эффективно, а компанией руководит профессиональный менеджмент, и.о. председателя правления был назначен Олег Мальчик.
«В первом полугодии 2023 года компания получила 700 млн грн прибыли. Есть основания полагать, что по результатам второго полугодия „УНБ“ сможет заработать почти в три раза больше», — уверен руководитель Укрнафты.
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С июля компании удалось устранить технологические недостатки и запустить 88-ю скважину. После окончания бурения получили приток высоконапорной пластовой воды из верхних горизонтов.
Также проведен ремонт и водоизоляционные работы. Следовательно, увеличили добычу на 170 тыс. кубометров газа и 30 тонн конденсата в сутки.
Корецкий подчеркнул, что, как предусмотрено заключенными договорами с АРМА, 90% чистой прибыли будет передано в пользу государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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