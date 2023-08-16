Кабмин передал в управление «Укрнафты» арестованные активы «Татнефти» — депутат Гончаренко Сегодня 12:49

Кабмин передал в управление «Укрнафты» арестованные активы «Татнефти» — депутат Гончаренко

Кабинет Министров Украины передал в управление ОАО «Укрнафта» арестованные активы российской «Татнефти». Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Речь идет о компаниях ООО „Полтава-Капитал“, ООО „Харьков-Капитал“ и „ТАТНЕФТЬ-АЗС-УКРАИНА“. Они владеют автозаправочными станциями и другим недвижимым и движимым имуществом. Эти компании были арестованы, у них есть российские владельцы», — написал он в своем телеграм-канале.

Депутат также уточнил, что в пояснительной записке к распоряжению говорится, что сначала хотели передать имущество «Нафтогазу Украины», но затем решили отдать его в управление «Укрнафты».

Читайте также «Укрнафта» начнет строительство девяти новых скважин до конца года

Как сообщалось, в конце июля 2023 года Национальное агентство Украины по вопросам выявления, поиска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщило, что более сотни АЗС «Татнефти» в Полтавской и Харьковской областях планируется передать в управление «Укрнафты».

Ранее, в июле 2022 года, Офис генерального прокурора сообщил, что по его ходатайству в управление АРМА были переданы корпоративные права 19 украинских предприятий, контролируемых российскими корпорациями «Ростех», «Роснефть», «Газпром», «РусАл», «Росатом», «Группа ГМС», «Татнефть» и российскими банками, на общую сумму свыше 7,75 млрд грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.