«Укрнафта» планирует пробурить сразу 6 скважин в 2024 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрнафта» планирует пробурить сразу 6 скважин в 2024 году

Энергетика
48
«Укрнафта» планирует пробурить сразу 6 скважин в 2024 году
«Укрнафта» планирует пробурить сразу 6 скважин в 2024 году
ПАО «Укрнафта» планирует пробурить сразу 6 скважин в 2024 году.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В этом году «Укрнафта» планирует построить новую скважину и провести подготовительные работы к бурению новых в следующем году.
Компания напоминает, что все мероприятия проводятся в пределах уже эксплуатируемых месторождений. Это позволяет удержать и отчасти нарастить темпы добычи. Кроме того, в пресс-службе сообщили о намерениях «Укрнафты» получить новые лицензионные площади.
Напомним, в Офисе Президента сообщили, что акции компании «Укрнафта» осенью прошлого года передали в собственность государства из-за угрозы национальной безопасности. Это связано с отказом предприятия поставлять нефтепродукты для нужд украинской армии.
Как заявил заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма, в вопросе передачи предприятия в государственную собственность нет места спекуляциям, ведь речь шла о национальной безопасности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.