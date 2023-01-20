«Укрнафта» планирует пробурить сразу 6 скважин в 2024 году — Finance.ua

«Укрнафта» планирует пробурить сразу 6 скважин в 2024 году Сегодня 12:14 — Энергетика

«Укрнафта» планирует пробурить сразу 6 скважин в 2024 году

ПАО «Укрнафта» планирует пробурить сразу 6 скважин в 2024 году.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В этом году «Укрнафта» планирует построить новую скважину и провести подготовительные работы к бурению новых в следующем году.

Компания напоминает, что все мероприятия проводятся в пределах уже эксплуатируемых месторождений. Это позволяет удержать и отчасти нарастить темпы добычи. Кроме того, в пресс-службе сообщили о намерениях «Укрнафты» получить новые лицензионные площади.

Напомним, в Офисе Президента сообщили , что акции компании «Укрнафта» осенью прошлого года передали в собственность государства из-за угрозы национальной безопасности. Это связано с отказом предприятия поставлять нефтепродукты для нужд украинской армии.

Как заявил заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма, в вопросе передачи предприятия в государственную собственность нет места спекуляциям, ведь речь шла о национальной безопасности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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