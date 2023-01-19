В ОП назвали причини націоналізації «Укрнафти» — Finance.ua
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В ОП назвали причини націоналізації «Укрнафти»

Казна та Політика
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В ОП назвали причини націоналізації «Укрнафти»
В ОП назвали причини націоналізації «Укрнафти»
Акції компанії «Укрнафта» восени минулого року передали у власність держави через загрозу національній безпеці. Це пов’язано з відмовою підприємства постачати нафтопродукти для потреб української армії.
Причини такого кроку пояснили в Офісі Президента.
Як заявив заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма під час дискусії в «Українському домі», у питанні передачі підприємства у державну власність немає місцю спекуляціям, адже йшлося про національну безпеку.
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«Приватна власність в Україні недоторканна. Не варто допускати якихось спекуляцій. Єдина причина, чому був застосований закон про воєнний стан до окремих компаній, — величезний ризик для національної безпеки», — наголосив він.
Представник ОП пояснив, що свого часу «Укрнафта» не захотіла забезпечувати нафтопродуктами українську армію. Це у підсумку і стало причиною вилучення акцій.
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Щодо націоналізації компанії «Мотор Січ», то відомо про постачання авіаційних двигунів росії, а «АвтоКрАЗу» — підприємство зупинилось на тлі потреб армії у вантажівках.
На початку листопада минулого року держава вилучила на свою користь акції компанії «Укрнафта» та низки інших підприємств. У Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) пояснили, що відчужені акції підприємства у період воєнного стану будуть працювати на потреби Міноборони та енергосектору.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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