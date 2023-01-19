В ОП назвали причини націоналізації «Укрнафти» — Finance.ua

В ОП назвали причини націоналізації «Укрнафти» Сьогодні 13:24 — Казна та Політика

В ОП назвали причини націоналізації «Укрнафти»

Акції компанії «Укрнафта» восени минулого року передали у власність держави через загрозу національній безпеці. Це пов’язано з відмовою підприємства постачати нафтопродукти для потреб української армії.

Причини такого кроку пояснили в Офісі Президента.

Як заявив заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма під час дискусії в «Українському домі», у питанні передачі підприємства у державну власність немає місцю спекуляціям, адже йшлося про національну безпеку.

«Приватна власність в Україні недоторканна. Не варто допускати якихось спекуляцій. Єдина причина, чому був застосований закон про воєнний стан до окремих компаній, — величезний ризик для національної безпеки», — наголосив він.

Представник ОП пояснив, що свого часу «Укрнафта» не захотіла забезпечувати нафтопродуктами українську армію. Це у підсумку і стало причиною вилучення акцій.

Щодо націоналізації компанії «Мотор Січ», то відомо про постачання авіаційних двигунів росії, а «АвтоКрАЗу» — підприємство зупинилось на тлі потреб армії у вантажівках.

На початку листопада минулого року держава вилучила на свою користь акції компанії «Укрнафта» та низки інших підприємств. У Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) пояснили, що відчужені акції підприємства у період воєнного стану будуть працювати на потреби Міноборони та енергосектору.

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