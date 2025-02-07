«Укрнафта» начала импортировать бензин из Германии — Finance.ua

«Укрнафта» начала импортировать бензин из Германии Сегодня 05:43 — Энергетика

«Укрнафта» начала импортировать бензин из Германии

Сеть автозаправочных комплексов Ukrnafta расширяет географию импорта горючего и с января 2025 года начала продавать бензин с нефтеперерабатывающего завода из Германии.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрнафты».

В 2025 году компания начала импортировать немецкий бензин с нефтеперерабатывающего завода Holborn Europa Raffinerie в Гамбурге.

До этого на АЗК Ukrnafta можно было заправить бензин греческих Hellenic Petroleum и Motor Oil Hellas, а также производства Плоцкого и Мажейкяйского нефтеперерабатывающих заводов Orlen.

Дизельное топливо в 2024 году компания импортировала из 15 стран мира — в частности, из Греции (Hellenic Petroleum и Motor Oil Hellas), Израиля (Ashdod Refinery и Oil Refineries Limited), Италии (SARAS и Sarlux SRL Refining), Нидерландов (BP Refinery Rotterday), США (Marathon Petroleum Company), Швеции (Preem AB та St1 Refinery AB), Польши (Orlen) и от других производителей.

В 2023 году предприятие импортировало горючее из США, Швеции, Польши и Греции.

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