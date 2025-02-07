«Укрнафта» начала импортировать бензин из Германии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрнафта» начала импортировать бензин из Германии

Энергетика
0
«Укрнафта» начала импортировать бензин из Германии
«Укрнафта» начала импортировать бензин из Германии
Сеть автозаправочных комплексов Ukrnafta расширяет географию импорта горючего и с января 2025 года начала продавать бензин с нефтеперерабатывающего завода из Германии.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрнафты».
В 2025 году компания начала импортировать немецкий бензин с нефтеперерабатывающего завода Holborn Europa Raffinerie в Гамбурге.
До этого на АЗК Ukrnafta можно было заправить бензин греческих Hellenic Petroleum и Motor Oil Hellas, а также производства Плоцкого и Мажейкяйского нефтеперерабатывающих заводов Orlen.
Читайте также
Дизельное топливо в 2024 году компания импортировала из 15 стран мира — в частности, из Греции (Hellenic Petroleum и Motor Oil Hellas), Израиля (Ashdod Refinery и Oil Refineries Limited), Италии (SARAS и Sarlux SRL Refining), Нидерландов (BP Refinery Rotterday), США (Marathon Petroleum Company), Швеции (Preem AB та St1 Refinery AB), Польши (Orlen) и от других производителей.
В 2023 году предприятие импортировало горючее из США, Швеции, Польши и Греции.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.