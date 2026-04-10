0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Когда цены на топливо в Украине стабилизируются — прогноз Свириденко

Энергетика
75
Стабилизация цен возможна только после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Цены на горючее в Украине стабилизируются только после урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, поскольку они являются «отражением ситуации» в регионе.
Об этом на часе вопросов правительству заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
Глава правительства подчеркнула, что согласованных действий, приводящих к повышению цен, там нет.

Влияние глобальных факторов на украинский рынок

«Это высококонкурентный рынок, и цена на стеле на АЗС — это отражение ситуации войны в Иране. Только после стабилизации на Ближнем Востоке сможем ожидать ценовую стабилизацию у нас в Украине», — пояснила Свириденко.
Напомним, после того, как Иран заблокировал Ормузский пролив, цены на топливо в Украине взлетели. При этом на фоне перемирия между США и Ираном ситуация стала постепенно улучшаться.
В частности, 8 апреля на украинском рынке горючего зафиксировали первую волну снижения цен: стоимость дизельного горючего упала на 1 гривну (до 92,90−93,00 грн/л у лидеров рынка).
Отметим, что Свириденко ждет от владельцев АЗС справедливых ценников для автомобилистов. По ее словам, государственная сеть АЗК «Укрнафта» уже отреагировала и приступила к снижению цен.
По материалам:
РБК-Україна
СвириденкоГорючее
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems