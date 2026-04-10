Когда цены на топливо в Украине стабилизируются — прогноз Свириденко

Стабилизация цен возможна только после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Цены на горючее в Украине стабилизируются только после урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, поскольку они являются «отражением ситуации» в регионе.

Об этом на часе вопросов правительству заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Глава правительства подчеркнула, что согласованных действий, приводящих к повышению цен, там нет.

Влияние глобальных факторов на украинский рынок

«Это высококонкурентный рынок, и цена на стеле на АЗС — это отражение ситуации войны в Иране. Только после стабилизации на Ближнем Востоке сможем ожидать ценовую стабилизацию у нас в Украине», — пояснила Свириденко.

Напомним, после того, как Иран заблокировал Ормузский пролив, цены на топливо в Украине взлетели. При этом на фоне перемирия между США и Ираном ситуация стала постепенно улучшаться.

В частности, 8 апреля на украинском рынке горючего зафиксировали первую волну снижения цен: стоимость дизельного горючего упала на 1 гривну (до 92,90−93,00 грн/л у лидеров рынка).

Отметим, что Свириденко ждет от владельцев АЗС справедливых ценников для автомобилистов. По ее словам, государственная сеть АЗК «Укрнафта» уже отреагировала и приступила к снижению цен.

