Место для вашей рекламы

Глава АМКУ ответил, почему рекордно растут цены на топливо

Антимонопольный комитет Украины не нашел доказательств заговора на рынке горючего. Удорожание объясняют рядом экономических факторов, в то же время сами операторы декларируют готовность к снижению цен.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил глава АМКУ Павел Кириленко.
«Антимонопольным комитетом Украины на основании проанализированных данных не зафиксировано, по состоянию на сегодняшний день, доказательств сговора участников рынка относительно повышения цен. Рынки нефтепродуктов в нашей стране нерегулируемые. Ценообразование свободное и рыночное. Доли участников рынка полностью исключают их монополизацию», — сказал Кириленко.
По его словам, нынешний рост цен носит комплексный характер и обусловлен прежде всего рыночными факторами. Речь идет об увеличении спроса на фоне сокращения предложения, удорожании закупок горючего и ожидании дальнейшего роста его себестоимости. Дополнительно на цены оказывают давление ослабление национальной валюты, рост расходов на логистику и таможенные платежи.
Все эти факторы, как отметил Кириленко, в равной степени влияют на участников рынка, которые почти полностью зависят от импорта топлива из европейских стран и закупают его у одних и тех же поставщиков.
«Все без исключения операторы отмечают, что объемы их продаж, соответственно, рентабельность ощутимо снизились, поэтому они сами заинтересованы и готовы снизить цены. Эта информация получена из официальных источников и подтверждается официальными ответами, которые получены в ходе расследования данного дела», — добавил глава АМКУ.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
