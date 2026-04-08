Нафтогаз с 5 апреля изменил правила приема показаний газовых счетчиков: как действовать

В Украине официально меняют механизм контроля за потреблением газа, что затронет миллионы домохозяйств.
Бытовые потребители должны предоставить данные за март до 5 числа, однако отныне приоритет отдается исключительно цифровым методам, сообщает Эксперт.
Старые способы передачи данных постепенно аннулируют, заменяя их автоматическим считыванием.

Какие изменения

Главным нововведением стал запуск мобильного приложения «Куб», интегрированный с базами данных «Нафтогаз Украины».
Теперь приложение способно самостоятельно считывать цифры через камеру смартфона, что полностью исключает риск ошибки и некорректных начислений в платежках.

Смарт-счетчики и контроль задним числом

Параллельно в стране стартовала масштабная цифровизация, координируемая Госэнергоэффективностью. Украина начала массово внедрять «умные» устройства со специальными модулями. Эти устройства передают информацию через защищенные каналы связи без участия человека, что позволяет поставщику контролировать учет в реальном времени.
По словам специалистов, внедрение Smart технологий должно полностью устранить человеческий фактор и махинации с объемами потребления. Это приближает систему энергомониторинга к европейским стандартам, где потребитель платит только за фактически использованный ресурс.

Тарифы и долги

Несмотря на техническую революцию, тариф на газ для клиентов «Нафтогаза» остается неизменным — 7,96 грн за кубометр.
Однако потребителей предупредили: если данные не будут переданы вовремя или через официальные цифровые сервисы, система начислит долг по средним нормам, который потом придется обжаловать.
Для тех, кто еще не перешел на автоматизированные системы, доступны чат-боты и личные кабинеты на сайтах.
Однако эксперты советуют не тянуть с освоением новых приложений, поскольку устаревшие методы передачи показаний газовых счетчиков Украина планирует полностью отменить до конца 2026 года.
Ранее Finance.ua писал, в Нафтогазе напомнили, как быстро, удобно платить за газ через цифровые сервисы. Картой «Национального кешбэка» можно оплачивать счета за газовую коммуналку.
