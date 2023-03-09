Укрнафта и польская компания Orlen заключили контракт на импорт нефтепродуктов — Finance.ua

Укрнафта и польская компания Orlen заключили контракт на импорт нефтепродуктов
ПАО «Укрнафта» подписало контракт с польской компанией Orlen на импорт нефтепродуктов в Украину.
Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий в Фейсбуке.
«ПАО „Укрнафта“ заключило контракт с польской компанией Orlen на импорт нефтепродуктов в Украину. Вместе с этим „Укрнафта“ проводит переговоры по экспорту нефти», — отметил он.
По убеждению руководителя компании, подписание соглашения важно, ведь сейчас необходимо освобождать место в подземных хранилищах для нефти новой добычи. А также получать нефтепродукты для собственных нужд и внутреннего рынка напрямую от производителя по самым выгодным ценам.
«Надеюсь, скоро смогу поделиться хорошими новостями и по этому поводу. Благодарим наших польских партнеров и надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество», — резюмировал Корецкий.
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