Укрнафта и польская компания Orlen заключили контракт на импорт нефтепродуктов — Finance.ua

Укрнафта и польская компания Orlen заключили контракт на импорт нефтепродуктов Сегодня 04:24 — Технологии&Авто

Укрнафта и польская компания Orlen заключили контракт на импорт нефтепродуктов

ПАО «Укрнафта» подписало контракт с польской компанией Orlen на импорт нефтепродуктов в Украину.

Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий в Фейсбуке

«ПАО „Укрнафта“ заключило контракт с польской компанией Orlen на импорт нефтепродуктов в Украину. Вместе с этим „Укрнафта“ проводит переговоры по экспорту нефти», — отметил он.

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По убеждению руководителя компании, подписание соглашения важно, ведь сейчас необходимо освобождать место в подземных хранилищах для нефти новой добычи. А также получать нефтепродукты для собственных нужд и внутреннего рынка напрямую от производителя по самым выгодным ценам.

«Надеюсь, скоро смогу поделиться хорошими новостями и по этому поводу. Благодарим наших польских партнеров и надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество», — резюмировал Корецкий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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