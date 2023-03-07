Польская PKN Orlen потребует компенсацию от рф за прекращение поставок нефти — Finance.ua
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Польская PKN Orlen потребует компенсацию от рф за прекращение поставок нефти

Энергетика
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Польская PKN Orlen потребует компенсацию от рф за прекращение поставок нефти
Польская PKN Orlen потребует компенсацию от рф за прекращение поставок нефти
Польская компания PKN Orlen потребует компенсацию после того, как россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба» в конце февраля.
Об этом заявил генеральный директор Даниэль Обайтек, не уточнив подробности, пишет Reuters.
«россияне перестали качать нефть в Польшу... поэтому теперь мы подадим в суд и потребуем возмещения», — сказал он Radio Zet. Обайтек отказался назвать сумму потенциальной компенсации, заявив, что не может обсуждать детали контрактов компании.
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В марте прошлого года Польша обязалась прекратить использование российской нефти до конца 2022 года, когда истек срок действия долгосрочного контракта PKN с «Роснефтью». У компании также есть соглашение с «Татнефтью», срок действия которого истекает в 2024 году.
На прошлой неделе премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша сократит импорт нефти из россии почти до нуля в феврале-марте с примерно 10% нефти, перерабатываемой PKN в начале 2023 года.
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Напомним, 26 февраля крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen заявила, что прекратила прием нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба». Потоки в этом месяце были запланированы на уровне около 220 000 т — примерно 58 000 баррелей в день — что более чем наполовину меньше январских отгрузок.
PKN Orlen решила не продлевать истекший контракт с российским нефтяным гигантом ПАО «Роснефть». На российскую нефть приходится около 10% польских поставок после того, как страна поспешила сократить импорт из-за вторжения рф в Украину.
Потоки нефти из россии в Польшу остановились после того, как нефтепроводный оператор «Транснефть» не получил документы, необходимые для пропуска нефти из страны, писало агентство Bloomberg.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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