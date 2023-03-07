Польская PKN Orlen потребует компенсацию от рф за прекращение поставок нефти — Finance.ua

Польская PKN Orlen потребует компенсацию от рф за прекращение поставок нефти Сегодня 04:02 — Энергетика

Польская PKN Orlen потребует компенсацию от рф за прекращение поставок нефти

Польская компания PKN Orlen потребует компенсацию после того, как россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба» в конце февраля.

Об этом заявил генеральный директор Даниэль Обайтек, не уточнив подробности, пишет Reuters.

«россияне перестали качать нефть в Польшу... поэтому теперь мы подадим в суд и потребуем возмещения», — сказал он Radio Zet. Обайтек отказался назвать сумму потенциальной компенсации, заявив, что не может обсуждать детали контрактов компании.

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В марте прошлого года Польша обязалась прекратить использование российской нефти до конца 2022 года, когда истек срок действия долгосрочного контракта PKN с «Роснефтью». У компании также есть соглашение с «Татнефтью», срок действия которого истекает в 2024 году.

На прошлой неделе премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша сократит импорт нефти из россии почти до нуля в феврале-марте с примерно 10% нефти, перерабатываемой PKN в начале 2023 года.

Напомним, 26 февраля крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen заявила, что прекратила прием нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба». Потоки в этом месяце были запланированы на уровне около 220 000 т — примерно 58 000 баррелей в день — что более чем наполовину меньше январских отгрузок.

PKN Orlen решила не продлевать истекший контракт с российским нефтяным гигантом ПАО «Роснефть». На российскую нефть приходится около 10% польских поставок после того, как страна поспешила сократить импорт из-за вторжения рф в Украину.

Потоки нефти из россии в Польшу остановились после того, как нефтепроводный оператор «Транснефть» не получил документы, необходимые для пропуска нефти из страны, писало агентство Bloomberg.

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