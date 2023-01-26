«Укрнафта» будет напрямую поставлять газ потребителям — Finance.ua
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«Укрнафта» будет напрямую поставлять газ потребителям

Энергетика
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«Укрнафта» будет напрямую поставлять газ потребителям
«Укрнафта» будет напрямую поставлять газ потребителям
ПАО «Укрнафта» активизирует работу на рынке поставок природного газа для конечных потребителей.
Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий.
«Речь идет о двусторонних контрактах по поставке энергоресурса», — написал он на своей странице в фейсбуке.
По словам Корецкого, любое юрлицо, желающее получить месячный объем природного газа от 10 тыс. куб. м по рыночной цене, может обратиться к менеджерам компании, чтобы заключить долгосрочный или краткосрочный контракт.
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При этом уточняется, что покупатель в рамках соглашения получает газ, уже находящийся в подземных газохранилищах Украины.
«Также компания готова предоставлять комплексные услуги по поставке энергоносителей. Если вашему предприятию одновременно необходимы разные виды углеводородов, например природный газ и топливо, специалисты помогут подобрать соответствующее пакетное предложение по конкурентным ценам», — заявил директор компании.
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«Укрнафта» готова стать прозрачным долгосрочным партнером как для крупной промышленности, так и для бизнесов, нуждающихся в небольших объемах, отметил Корецкий.
Как сообщалось, ПАО «Укрнафта» в ноябре-декабре 2022 года возобновило продажу природного газа на биржевых аукционах.
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Кроме того, компания также активизировала свою работу на рынке поставок природного газа конечному потребителю.
Как заявил в конце декабря-2022 директор ПАО «Укрнафта» Сергей Корецкий, компания планирует продавать собственные запасы газа в подземных хранилищах в общем объеме более 500 млн куб. м на бирже и/или по прямым контрактам.

Можно ли оставить без света Украину 💡

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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