«Укрнафта» будет напрямую поставлять газ потребителям — Finance.ua

«Укрнафта» будет напрямую поставлять газ потребителям Сегодня 16:28 — Энергетика

«Укрнафта» будет напрямую поставлять газ потребителям

ПАО «Укрнафта» активизирует работу на рынке поставок природного газа для конечных потребителей.

Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий.

«Речь идет о двусторонних контрактах по поставке энергоресурса», — написал он на своей странице в фейсбуке.

По словам Корецкого, любое юрлицо, желающее получить месячный объем природного газа от 10 тыс. куб. м по рыночной цене, может обратиться к менеджерам компании, чтобы заключить долгосрочный или краткосрочный контракт.

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При этом уточняется, что покупатель в рамках соглашения получает газ, уже находящийся в подземных газохранилищах Украины.

«Также компания готова предоставлять комплексные услуги по поставке энергоносителей. Если вашему предприятию одновременно необходимы разные виды углеводородов, например природный газ и топливо, специалисты помогут подобрать соответствующее пакетное предложение по конкурентным ценам», — заявил директор компании.

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«Укрнафта» готова стать прозрачным долгосрочным партнером как для крупной промышленности, так и для бизнесов, нуждающихся в небольших объемах, отметил Корецкий.

Как сообщалось, ПАО «Укрнафта» в ноябре-декабре 2022 года возобновило продажу природного газа на биржевых аукционах.

Кроме того, компания также активизировала свою работу на рынке поставок природного газа конечному потребителю.

Как заявил в конце декабря-2022 директор ПАО «Укрнафта» Сергей Корецкий, компания планирует продавать собственные запасы газа в подземных хранилищах в общем объеме более 500 млн куб. м на бирже и/или по прямым контрактам.

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