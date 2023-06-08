Укргидроэнерго: Пик подтопления из-за подрыва ГЭС миновал — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укргидроэнерго: Пик подтопления из-за подрыва ГЭС миновал

Казна и Политика
156
Укргидроэнерго: Пик подтопления из-за подрыва ГЭС миновал
Укргидроэнерго: Пик подтопления из-за подрыва ГЭС миновал
Пик подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС уже пройден, но вода еще будет срабатываться из Каховского водохранилища.
Об этом в эфире телемарафона 8 июня заявил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.
Он подчеркнул, что уровень воды доходит до критической отметки — 12,7 метра. После нее не будет водозабора выше станции — ни для прудов охлаждения Запорожской АЭС, ни для нужд областей.

Читайте также: Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

Сирота добавил, что разрабатывается решение о ликвидации последствий действий оккупантов.
«Сегодня с проектным институтом разрабатываем решения по ликвидации последствий и срочному строительству перемычки (перекрытия) в верхней части водоема, чтобы можно было перекрыть место, где была взорвана станция. Это потребует около двух месяцев. Сейчас разрабатываются проектные решения, определяется потребность в оборудовании, машинах, механизмах, готовятся материалы, исчисляется стоимость и сроки», — уточнил глава Укргидроэнерго.
Место для вашей рекламы
По его словам, после деоккупации компания будет готова сразу сооружать перемычку на Каховской ГЭС.
Напомним, на строительство новой гидроэлектростанции на месте разрушенной Каховской ГЭС понадобится не менее 5 лет в режиме 24/7. На это необходим минимум 1 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.