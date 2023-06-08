Укргидроэнерго: Пик подтопления из-за подрыва ГЭС миновал — Finance.ua

Укргидроэнерго: Пик подтопления из-за подрыва ГЭС миновал Сегодня 14:50 — Казна и Политика

Укргидроэнерго: Пик подтопления из-за подрыва ГЭС миновал

Пик подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС уже пройден, но вода еще будет срабатываться из Каховского водохранилища.

Об этом в эфире телемарафона 8 июня заявил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

Он подчеркнул, что уровень воды доходит до критической отметки — 12,7 метра. После нее не будет водозабора выше станции — ни для прудов охлаждения Запорожской АЭС, ни для нужд областей.

Сирота добавил, что разрабатывается решение о ликвидации последствий действий оккупантов.

«Сегодня с проектным институтом разрабатываем решения по ликвидации последствий и срочному строительству перемычки (перекрытия) в верхней части водоема, чтобы можно было перекрыть место, где была взорвана станция. Это потребует около двух месяцев. Сейчас разрабатываются проектные решения, определяется потребность в оборудовании, машинах, механизмах, готовятся материалы, исчисляется стоимость и сроки», — уточнил глава Укргидроэнерго.

По его словам, после деоккупации компания будет готова сразу сооружать перемычку на Каховской ГЭС.

Напомним, на строительство новой гидроэлектростанции на месте разрушенной Каховской ГЭС понадобится не менее 5 лет в режиме 24/7 . На это необходим минимум 1 млрд.

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