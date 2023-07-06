«Укргаздобыча» запустила в работу три высокопроизводительных скважины — Finance.ua
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«Укргаздобыча» запустила в работу три высокопроизводительных скважины

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«Укргаздобыча» запустила в работу три высокопроизводительных скважины
«Укргаздобыча» запустила в работу три высокопроизводительных скважины
«Укргаздобыча» запустила в работу три высокопроизводительных скважины с суммарным дебитом 425 тыс. кубометров газа в сутки. Две из них новые, третья получила новую жизнь после капитального ремонта.
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
По данным пресс-службы, две новые скважины «Укргаздобыча» пробурила на старом месторождении. Результат стал возможным благодаря анализу и использованию построенной 3D модели. Такие подходы позволили суммарно запустить на месторождении 10 новых скважин, суточная добыча которых превысила 3 ​​млн кубометров.
Еще одна скважина, на которой провели капитальный ремонт, работает на месторождении почти с 30-летней историей. До выполнения ремонтных работ добыча газа из нее была незначительной, но после перевода ее на вышезалегающий горизонт скважина увеличила добычу в десятки раз.
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По данным «Укргаздобычи», компания за первое полугодие 2023 года ввела в эксплуатацию уже 11 высокопроизводительных скважин с добычей более 100 тыс. куб. м в день каждая. Четыре из них дают более 300 тыс. куб. м в день.
«Это те показатели, которые постепенно приближают нас к поставленным целям — увеличение добычи газа», — отметил Олег Толмачев, и.о. генерального директора «Укргаздобычи».

Планы «Нафтогаза»

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев заявил, что Украина может пройти отопительный сезон 2023−2024 годов впервые без импорта газа.
По его словам, в 2023 году НАК планирует добыть 13,5 млрд кубометров газа. Также есть определенные ожидания от частных добытчиков.
В апреле Оператор газохранилищ Украины «Укртрансгаз» начал новый сезон закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) оценили потребности «Нафтогаза» в импорте газа в следующем отопительном сезоне в 2 млрд кубометров.
Правительство определило, что к началу отопительного сезона в ПХГ должно быть чуть больше 14 млрд кубометров.
По материалам:
РБК-Україна
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