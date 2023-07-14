«Укргаздобыча» пробурила самую глубокую скважину — Finance.ua
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«Укргаздобыча» пробурила самую глубокую скважину

Аграрный рынок
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«Укргаздобыча» пробурила самую глубокую скважину
«Укргаздобыча» пробурила самую глубокую скважину
«Укргаздобыча» завершила бурение новой разведывательной скважины глубиной 6 600 м, которая стала самой глубокой в ​​истории компании.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По данным пресс-службы, месторождение, на котором пробурили скважину, было открыто только в 2019 году. Так что задачей новой скважины была доразведка углеводородных залежей и уточнение геологического строения месторождения. Выполненные промышленные геофизические исследования позволили прирастить более 100 млн кубометров добывающих запасов углеводородов.
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Над проектированием и строительством этой скважины работала команда специалистов разных направлений. Ее дебит достиг показателя 150 тыс. кубометров.
Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев заявил, что Украина может пройти отопительный сезон 2023−2024 годов впервые без импорта газа.
По его словам, в 2023 году НАК планирует добыть 13,5 млрд кубометров газа. Также есть некоторые ожидания от частных добытчиков.
В первом полугодии 2023 года «Укргаздобыча» ввела в эксплуатацию после бурения и капитальных ремонтов 13 скважин с высокими (более 100 тыс. в сутки) показателями добычи газа.
По материалам:
Економічна Правда
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