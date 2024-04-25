Укрепление гривны: как изменится курс доллара на этой неделе — Finance.ua
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Укрепление гривны: как изменится курс доллара на этой неделе

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Укрепление гривны: как изменится курс доллара на этой неделе
Укрепление гривны: как изменится курс доллара на этой неделе
Доллар не радует украинцев своей ценой в последнее время, но эксперт считает, что на этой неделе можно ожидать умеренного укрепления гривны.
Согласно прогнозу директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, в течение 25−28 апреля показатели на наличном рынке будут колебаться в пределах 39,5−40,3 гривны. Замедление роста курса доллара вызвано ростом предложения со стороны участников рынка, которые откладывали продажи валюты в ожидании подорожания доллара.
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«Я рассчитываю на умеренное укрепление гривны на этой неделе. На мой взгляд, стоимость доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 39,5 — 40,3 гривны», — говорит Золотько.
На этой неделе комитет по монетарной политике примет решение по учетной ставке, которая, по прогнозам, будет снижена на 0,5% из-за замедления потребительской инфляции до 3,2%.

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Золотько объясняет, что это изменение не повлияет на валютный рынок, но более глубокое снижение ставок может временно давить на гривну.
В четверг, 25 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,40 грн (покупка) и 39,86 (продажа). Наличный курс — 39,75 (покупка) и 39,85 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,47 грн.
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По материалам:
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