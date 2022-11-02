«Укрэнерго» заявило о дополнительных ограничениях электроснабжения в трех областях — Finance.ua
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«Укрэнерго» заявило о дополнительных ограничениях электроснабжения в трех областях

Энергетика
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«Укрэнерго» заявило о дополнительных ограничениях электроснабжения в трех областях
«Укрэнерго» заявило о дополнительных ограничениях электроснабжения в трех областях
Графиков почасовых отключений в среду для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно, поэтому с 11:00 Укрэнерго вынуждено ввести дополнительные ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в некоторых областях.
Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго» в Telegram.
К сожалению, графиков почасовых отключений сегодня для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно.
Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» вынужден предоставить с 11:00 операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях", — пояснили в компании.
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Согласно сообщению, графики почасовых отключений в этих областях временно не будут работать.
Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян, добавили в «Укрэнерго».
«Это дает возможность энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и снабжать энергопитанием потребителей», — резюмировали в госкомпании.

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По материалам:
Finance.ua
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