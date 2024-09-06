«Укрэнерго» за последний год восстановило трансформаторы мощностью, равной потреблению страны — Finance.ua

«Укрэнерго» за последний год восстановило трансформаторы мощностью, равной потреблению страны Сегодня 21:40 — Энергетика

«Укрэнерго» за последний год восстановило трансформаторы мощностью, равной потреблению страны

НЭК «Укрэнерго» за последний год восстановил после российских атак трансформаторы, общая мощность которых равна мощности потребления электроэнергии всей страны.

Об этом сообщил экс-глава компании Владимир Кудрицкий, он подвел краткие итоги деятельности «Укрэнерго» за четыре года своего пребывания в должности главы правления общества.

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«За последний год мы восстановили трансформаторы мощностью, сопоставимой с потреблением всей страны. И еще примерно столько же законтрактовали и частично привезли», — написал он.

Среди других ключевых направлений деятельности национального системного оператора Кудрицкий выделил интеграцию украинской энергосистемы в состав европейской континентальной сети ENTSO-E, налаживание импорта электроэнергии мощностью, эквивалентной почти двум атомным энергоблокам, привлечение EUR1,5 млрд помощи от западных партнеров во время российского вторжения, а также вместе с Агентством по восстановлению более 60 объектов инженерной антидроновой защиты на абсолютном большинстве подстанций.

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«На тех объектах, где заказчиком строительства была наша компания, мы самостоятельно нашли финансирование международных партнеров, не потратив ни копейки из государственного бюджета. Эти хранилища 2 уровня (по классификации Генштаба) есть только на объектах «Укрэнерго», — отдельно подчеркнул экс-глава НЭК.

Кроме того, «Укрэнерго» в 2021 г. осуществило крупнейший в истории Украины корпоративный выпуск облигаций на $825 млн с пребыванием бумаг в листинге на Лондонской фондовой бирже, а также является единственной компанией в Европе, которая может выполнять работы на воздушных линиях под напряжением 750 тысяч вольт без их отключения.

«Мы создали новые стимулы на рынке электрической энергии для бизнеса, которые за год позволят изменить архитектуру энергосистемы и построить не менее 600 МВт новых современных электростанций, рассредоточенных по стране», — подчеркнул Кудрицкий.

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Как сообщалось, наблюдательный совет «Укрэнерго» 2 сентября уволил главу правления компании Владимира Кудрицкого большинством голосов (4:2) после требования об увольнении, озвученного на Ставке Верховного главнокомандующего 30 августа.

Независимые члены наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Даниэль Доббени и Педер Андреасен, ранее возглавлявшие Ассоциацию операторов европейской континентальной сети ENTSO-E, 3 сентября подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.

Оба на внеочередном собрании наблюдательного совета НЭК 2 сентября голосовали против досрочного прекращения полномочий Кудрицкого, возглавлявшего «Укрэнерго» с февраля 2020 года.

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