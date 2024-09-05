Поддержка партнеров помогает укрепить устойчивость украинской энергосистемы — Finance.ua

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Поддержка партнеров помогает укрепить устойчивость украинской энергосистемы

Энергетика
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Поддержка партнеров помогает укрепить устойчивость украинской энергосистемы
Поддержка партнеров помогает укрепить устойчивость украинской энергосистемы
Министерство энергетики Украины продолжает сотрудничество со странами-членами Европейского Союза, в частности, Германией и Польшей, для поддержания устойчивости украинской энергосистемы в условиях прицельных российских атак на энергосектор.
Об этом шла речь во время рабочей встречи заместителя министра энергетики Украины Романа Андарака с представителями комитетов по делам ЕС Бундестага Германии и Сейма Польши.
Во встрече, в частности, приняли участие председатель Комитета по делам Европейского Союза в Бундестаге Антон Гофрайтер, председатель Комитета по европейским делам в Сейме Республики Польша Агнешка Доминика Помаcка, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Украине Пётр Лукасевичи и постоянный заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Украине Тим Пранге.
«Мы ремонтируем и восстанавливаем все, что возможно, но враг не останавливается, снова и снова разрушает наши мощности. Лучшей защитой для энергообъектов являются системы противовоздушной обороны, и именно их максимальное усиление позволит нам надежно защищать энергетическую инфраструктуру», — отметил он.
Замминистра ознакомил участников встречи с потребностями энергосектора для подготовки к следующей зиме, в частности, оборудованием для наращивания мощностей распределенной генерации и установки резервного питания.
Стороны обсудили перспективы инвестиций в развитие украинской энергетики, в частности возобновляемых источников энергии и направления биогазов. Замминистра поблагодарил европейских партнеров за помощь, оказываемую украинскому энергосектору с начала полномасштабного российского вторжения, достигающую более 18 216 тонн.
В целом Украина получила помощь из 36 стран, подавляющее большинство которых — страны-члены ЕС.
По материалам:
Finance.ua
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