МАГАТЭ предоставит поддержку в достройке блоков Хмельницкой АЭС — Минэнерго — Finance.ua
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МАГАТЭ предоставит поддержку в достройке блоков Хмельницкой АЭС — Минэнерго

Энергетика
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предоставит Украине техническую поддержку в достройке блоков Хмельницкой АЭС.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
«Международное агентство по атомной энергии выразило свою поддержку намерениям Украины по расширению атомной энергетики, в частности завершению строительства блоков на Хмельницкой атомной электростанции, и готово оказать техническую поддержку проекту», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Украина находится на финальном этапе переговоров с Болгарией по поставкам реакторов, строительство может начаться, как только Верховная Рада поддержит соответствующий законопроект.
Кроме того, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил создать миссию технической поддержки для обеспечения безопасной интеграции новых компонентов в уже существующие системы.
По материалам:
Економічна Правда
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