«Укрэнерго» в первом квартале получило 2 миллиарда чистой прибыли — Finance.ua

«Укрэнерго» в первом квартале получило 2 миллиарда чистой прибыли

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«Укрэнерго» в первом квартале получило 2 миллиарда чистой прибыли

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» за январь-март 2022 года получила 2 млрд гривен чистой прибыли и направила в госбюджет почти 500 млн гривен налогов.

Об этом сообщил глава правления компании Владимир Кудрицкий во время брифинга.

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«В первом квартале 2022 года, несмотря на масштабные разрушения, стремительное падение объема передачи электроэнергии, согласно доходам в феврале-марте, мы смогли выйти на 2 млрд грн чистой прибыли. И это даже несмотря на то, что мы должны были компенсировать более 2,6 млрд грн негативной разницы от валютных курсов», — отметил он.

Кудрицкий добавил, что за первый квартал компания уже уплатила государству почти 500 млн грн налогов, а также планирует досрочно направить еще 120 млн грн для усиления украинской экономики и Вооруженных сил Украины, воюющих с российскими захватчиками.

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