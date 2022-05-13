«Укрэнерго» в первом квартале получило 2 миллиарда чистой прибыли — Finance.ua

«В первом квартале 2022 года, несмотря на масштабные разрушения, стремительное падение объема передачи электроэнергии, согласно доходам в феврале-марте, мы смогли выйти на 2 млрд грн чистой прибыли. И это даже несмотря на то, что мы должны были компенсировать более 2,6 млрд грн негативной разницы от валютных курсов», — отметил он.
Кудрицкий добавил, что за первый квартал компания уже уплатила государству почти 500 млн грн налогов, а также планирует досрочно направить еще 120 млн грн для усиления украинской экономики и Вооруженных сил Украины, воюющих с российскими захватчиками.